Guida alla sopravvivenza dei leader IT: 8 consigli per prosperare nei prossimi anni

A titolo di esempio, cita la partnership che TIAA ha intrapreso con la New York University, la quale prevede che i dipendenti possano aggiornarsi attraverso programmi informatici che li aiutano ad acquisire conoscenze specialistiche e nuove competenze.

“Siamo davvero concentrati sull’aggiornamento e sulla riqualificazione per favorire l’apprendimento continuo e lo sviluppo attraverso community di pratica”, afferma. “Quello che funzionava ieri non funzionerà oggi o domani”.

Mantenere la calma

Con l’emergere di così tante tecnologie dirompenti [in inglese] e con i leader IT impegnati a superare molti altri ostacoli in azienda [in inglese], è facile farsi prendere dal fervore. Ma, oltre ad abbracciare il cambiamento, i leader IT devono sviluppare un approccio multiforme per affrontare le attuali sfide tecnologiche e aziendali, dichiara Sanjay Srivastava, Chief Digital Strategist di Genpact.

“I leader IT devono adattarsi con un approccio olistico che si concentri su resilienza, agilità, diversificazione e collaborazione”, prosege Srivastava. “In questo panorama di investimenti IT in evoluzione, la definizione di rischio non è cambiata, ma i tempi di risposta si sono accorciati”.

Un’area di attenzione per Srivastava è rappresentata dai modi per rimanere in conformità con le varie normative, un compito già arduo, quando si considerano sia la privacy che la cybersecurity. Può essere difficile adattarsi rapidamente ai progressi della tecnologia, mentre si lavora per conformarsi a normative diverse tra Stati e confini.

“La difficoltà sta nel acquisire la consapevolezza che l’impronta tecnologica e la nostra comprensione delle potenzialità e delle insidie stiano ancora maturando, per esempio nel caso dell’IA generativa. È lecito e prevedibile assumere che le normative si evolveranno, e lavorare attraverso i cambiamenti che arriveranno in uno stack tecnologico a lungo termine sarà la strada per ottenere il giusto risultato”, sottolinea.