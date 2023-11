Business Intelligence, i CIO italiani al lavoro su modelli IT e cultura del dato

Da quando la Business Intelligence è diventata parte integrante di tutte le operazioni, DHL Express Italia ha ottenuto vantaggi concreti: più velocità ed efficienza, meno costi ed errori. La filiale italiana del gruppo mondiale della logistica gestisce oltre 200mila consegne da e per l’Italia al giorno, e la Business Intelligence (BI) è così strategica che il management ha deciso di affiancare l’evoluzione tecnologica con un percorso formativo dedicato a tutti i team, perché la BI è usata in tutte le funzioni in modo massiccio.

“Abbiamo decine di sistemi basati su un avanzato servizio di Analytics”, afferma Aurelio Mora, CIO di DHL Express, Italy. “Questo ci consente di ottenere un controllo più accurato dei dati per il business”.

La BI è la prima, grande, prova di maturità nella strategia sui dati per le imprese. Le più grandi la stanno ampiamente superando: l’83% dichiara la presenza di competenze dedicate e il 69% usa strumenti di Data Visualization avanzati, secondo l’ultimo Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano. Quel che manca, invece, è proprio quel passo successivo che DHL Express (e il suo CIO) ha previsto: usare i dati su scala cross-dipartimentale per migliorare il lavoro e contribuire a prendere decisioni più accurate. In Italia a questo livello di maturità sono giunte soltanto quattro aziende su dieci di grandi dimensioni (le percentuali scendono per le medie e, soprattutto, per le piccole imprese).

“Quando si tratta di dati in azienda, non sempre c’è consapevolezza di come combinarli con gli algoritmi per creare valore e generare impatti positivi sul business”, afferma Luca Caruso, CTO di Openjobmetis (Agenzia per il lavoro). “Spesso il dato è visto come il semplice report in Excel”. Per questo anche Caruso punta sulla formazione della cultura e della strategia dei Big Data e, sottolinea, “non è facile”.

La Business Intelligence fa marciare le operation

Ogni giorno la BI mette a disposizione delle attività di DHL Express Italia i dati sulle operazioni del giorno precedente e costruisce report quasi in tempo reale con le analisi utili per le operazioni strategiche, tra cui i volumi dell’import e dell’export, le spedizioni ferme in dogana, il fatturato, le chiamate al customer service. Questo tipo di analisi è, a sua volta, funzionale alla formulazione di previsioni affidabili. I vertici aziendali possono poi decidere fondandosi sull’intelligence estratta dal software.

“Si tratta di uno strumento di business fondamentale, perché ci dà la visione sui trend e il controllo sulle operazioni in modo automatizzato”, sottolinea Mora.