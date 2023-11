10 domande sulle strategie per il cloud a cui ogni leader IT deve rispondere

1. Perché stiamo passando al cloud?

La prima e più importante domanda è, apparentemente, così ovvia che molti responsabili IT pensano di avervi già risposto. “Se lo chiedete a qualcuno, spesso, vi elencherà una dozzina di potenziali vantaggi del cloud: costi inferiori, maggiore sicurezza, maggiore agilità e così via”, dice Smith. Ma questo non risponde alla domanda. Una strategia cloud dovrebbe essere costruita sui risultati di business che l’azienda sta cercando di raggiungere, e su come essi potrebbero allinearsi con alcuni dei potenziali vantaggi.

“La realtà è che il cloud offre una vasta gamma di opzioni e non esiste una soluzione unica”, precisa Ben McIntyre, vice president delle soluzioni e dell’architettura aziendale di Merchant’s Fleet. I responsabili IT dell’azienda, che opera da 60 anni nella gestione delle flotte, hanno deciso che il cloud poteva supportare la sua rapida crescita senza che si dovessero affrontare le difficoltà legate alla manutenzione dei data center. “Quando abbiamo deciso di passare alla ’nuvola’ e di abilitare le nostre soluzioni, è stata una decisione collegata direttamente alla strategia di crescita a lungo termine dell’azienda”, spiega McIntyre.

2. I principali stakeholder sono davvero d’accordo?

È fondamentale che tutte le funzioni interessate siano in accordo sul valore aziendale del passaggio al cloud. Solo così potranno e vorranno partecipare, dice Upchurch.

Per farlo bene, i leader IT devono individuare gli obiettivi-chiave di ogni stakeholder, collegarli ai target aziendali e rendere conto a tutti dei traguardi comuni attraverso discussioni e mandati dall’alto verso il basso, dichiara Mukesh Ranjan, vice president del team di servizi IT di Everest Group.



È essenziale accordare la strategia cloud con le altre strategie tecnologiche esistenti (per esempio quelle che riguardano i dati, la sicurezza, lo sviluppo, le architetture). “Il cloud computing non esiste nel vuoto, e nemmeno la vostra strategia dovrebbe stare lì”, consiglia Gartner nel suo 2023 Cloud Strategy Cookbook. “Comunicate e negoziate con altri gruppi per creare una linea di azione di successo”.

3. Quali sono i nostri principi relativi al cloud?

Cloud-first, buy-before-build, multicloud, cloud-native, lift-and-shift-as-last-resort. Esistono numerosi principi che possono guidare le decisioni relative al cloud e, anche se la migrazione avverrà per carichi di lavoro successivi, l’azienda dovrebbe riunirsi intorno ai suoi capisaldi per guidare le decisioni in corso, secondo Smith di Gartner.

4. Abbiamo un inventario completo dei nostri carichi di lavoro?

Per capire dove si sta andando, bisogna prima sapere dove ci si trova. Molte imprese saltano questo passaggio perché può essere troppo complesso. Tuttavia, la creazione di un inventario dei carichi di lavoro esistenti, contenente le informazioni-chiave su ciascuno di essi rende molto più semplice prendere decisioni sul percorso da intraprendere.