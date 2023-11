Cybersicurezza: i pilastri strategici per i CIO del manufacturing

“Oggi le email di phishing sono sempre più sofisticate e credibili”, riferisce Davor Petrović, CIO e Marketing and Communications Manager di Marzocchi Pompe, azienda italiana della metalmeccanica che realizza pompe ed ingranaggi per applicazioni industriali, mobili e automotive. “L’intelligenza artificiale, che aiuta le imprese a difendersi, è diventata anche un supporto per i cyber-criminali, riuscendo a generare email fake che mimano in quasi tutto quelle vere, inclusa la firma digitale. Ci è capitato di doverle osservare per alcuni minuti prima di capire che non fossero legittime. Ma, nel dubbio, è meglio scartarle”.

I cyber-attacchi più diffusi in Italia

Secondo il rapporto Clusit, in Italia, il malware e il ransomware continuano a rappresentare la principale tecnica di attacco utilizzata dai criminali (31%), pur se in calo rispetto al 2022 (53%), e risultano di 4 punti percentuali meno diffusi rispetto alla media globale. Al contrario, sono in forte crescita i DDoS (Distributed Denial of Service), che passano dal 4% del 2022 al 30% del primo semestre 2023. Le vittime italiane hanno subito un numero di DDoS pari al 37% del totale censito globalmente.

Nel nostro Paese sono in crescita anche il phishing e l’ingegneria sociale – o social engineering – che incidono in misura maggiore rispetto al resto del mondo (14% contro l’8,6% globale), segnalando la necessità di sensibilizzare gli utenti che lavorano quotidianamente con i sistemi informatici.

La prima arma di difesa: formazione e awareness

I CIO ne sono perfettamente consapevoli: i direttori dell’IT che abbiamo interpellato ritengono la conoscenza dei rischi e l’adozione di comportamenti corretti l’arma di difesa più importante. Le policy vengono considerate altrettanto, se non di più, incisive della tecnologia.

“La cybersicurezza è il cuore dello Smart Manufacturing e parte da chi opera sui macchinari connessi in fabbrica e nei magazzini automatizzati”, afferma Marco Senigagliesi, CIO di L.M. dei f.lli Monticelli (azienda marchigiana del manufacturing attiva nel settore degli accessori per serramenti). “Ho spinto sull’investimento in sistemi operativi supportati e in apparati di rete con un forte grado di protezione, ma anche sulla formazione del personale”,

Accanto alle politiche zero trust, dunque, Monticelli ha affiancato l’attività di formazione del personale che Senigagliesi ha inizialmente condotto di persona con lezioni frontali; poi sono stati acquistati servizi di e-learning da un provider esterno.