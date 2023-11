Il CIO come facilitatore: costruire un ecosistema di partner per l’innovazione

Il dibattito sul futuro del ruolo del CIO è molto acceso [in inglese], ma una cosa è certa: i leader digitali che vogliono avere successo devono guardare oltre il muro e collegarsi a un ecosistema di fornitori partner, startup e altre imprese per garantire la prosperità dell’azienda.

La ragione di questo cambiamento è semplice: sebbene i CIO possano, spesso, fare affidamento su talentuosi team di professionisti IT interni, non ci si può aspettare che un reparto tecnologico generi, da solo, tutte le innovazioni necessarie per competere in un’era digitale in così rapida evoluzione. Molti manager stanno già superando la sindrome del “non inventato qui” per abbracciare una serie di partnership volte a trasformare l’IT in un fattore di innovazione aziendale.

Secondo Keith Woolley, Chief Digital Information Officer dell’Università di Bristol, il punto di partenza per chi vuole compiere questo cambiamento è una solida conoscenza delle capacità dell’azienda, e una profonda comprensione di ciò che essa ha bisogno di ottenere, e questo richiede di andare oltre i confini dell’IT.

“Se non capisci il business, la finanza, le risorse umane e le revisioni contabili, allora non diventare un CIO, perché il mio lavoro riguarda tutte queste cose”, afferma. “Direi che in questo momento sono l’ultimo dei tecnologi. Le conversazioni che ho con i dirigenti non riguardano la tecnologia, ma il modo in cui daremo potere alle persone”.

Che si tratti di come vengono utilizzati i dati nel processo di ricerca, o di come la digitalizzazione cambierà il ruolo delle università, Woolley ascolta a fondo le conversazioni aziendali nel tentativo di aiutare a trovare risposte alle grandi domande. “Essere un facilitatore di questo tipo è molto diverso dall’essere qualcuno che pensa solo ai sistemi tecnologici da utilizzare per fornire un desktop”, sottolinea.

La buona notizia, rivela Bev White, CEO di Nash Squared, società specializzata in recruitment, è che il resto dell’impresa è sempre più consapevole dei vantaggi che un CIO efficace può offrire. Il Digital Leadership Report recentemente pubblicato dalla sua azienda mostra che più di due terzi (69%) dei leader tecnologici globali sono membri del consiglio di amministrazione o del team di gestione esecutivo.