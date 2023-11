Le Academy aziendali per superare il gap delle competenze IT. Ma il CIO deve diventare “coach”

Novità di questo autunno è anche la Elmec Academy, la Academy Digitale di Elmec Informatica, un portale di e-learning (gratuito in questa fase di lancio) con cui le persone di Elmec mettono a disposizione di altre organizzazioni le loro competenze su temi come innovazione tecnologica, cybersecurity, manifattura additiva e stampa 3D.

La IT& Management Academy di Engineering, invece, èdedicata all’attività di upskilling e reskilling delle risorse interne, con specifici percorsi di formazione progettati per i giovani e per la crescita professionale delle donne.

La Aruba Academy del Gruppo Aruba è sia per lo sviluppo delle competenze dei collaboratori interni all’azienda, sia per la certificazione specialistica nelle materie STEM (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) all’esterno di Aruba. La società instaura delle collaborazioni con Università ad indirizzo informatico e istituti tecnici industriali per la formazione di competenze digitali integrative.

Nel caso della Academy di Convergenze, operatore di tecnologia attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia green, la collaborazione è con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa scuola mira a portare alla luce giovani talenti IT del territorio inserendoli in un percorso di Challenge Based Learning (CBL, apprendimento basato sulle sfide), dove gli studenti sono stimolati a progettare soluzioni innovative, mettendo alla prova le loro competenza hard e soft.

Una formazione “personalizzata” che integra quella universitaria

Ad attivare le Academy sono anche “i grandi gruppi della consulenza”, evidenzia Deidda di Adecco, “che hanno, per definizione di ruolo, responsabilità di implementazione e sviluppo di tecnologie presso le aziende clienti”. Anche le società delle risorse umane ne hanno istituite, incluso The Adecco Group, che ha chiuso il biennio 2022-2023 con circa 52 Tech Academy in ambito IT cui si aggiungono 40 Full Time Academy di Modis Consulting (ora Akkodis).

E, naturalmente, ci sono le grandi aziende dei settori non-tech, ma con una componente di digitalizzazione sempre più forte. Pensiamo, per esempio, alla Digital Factory del progetto Generation4Zurich, prima Academy gratuita per diventare data analyst, quest’anno alla seconda edizione, nata dalla collaborazione tra Zurich Italia e Generation Italy (fondazione no-profit fondata dalla società internazionale di consulenza manageriale McKinsey & Company). Oppure al corso che Wind Tre ha lanciato, in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano, per specializzare trenta studenti, selezionati nei corsi di laurea magistrale in Ingegneria del Politecnico, sulle competenze gestionali e trasversali a supporto delle applicazioni del 5G, il nuovo standard per la connettività mobile.