Le 6 tecnologie più sottovalutate nel settore IT, più una che non è ancora alla fine

Tra le altre soluzioni degne di nota ci sono quelle per l’IT service management (ITSM) [in inglese] e per l’IT Infrastructure Library (ITIL) [in inglese] che, secondo Buccola, sono particolarmente importanti per tenere sotto controllo le spese IT.

Pensate solo a quanto potrebbero esplodere i costi dei servizi di cloud computing se nessuno li tenesse sott’occhio. Come dice Buccola: “Bisogna che ci sia qualcosa che se ne occupi per assicurarsi che le spese associate a queste risorse non vadano fuori controllo”.

In effetti, sarebbe quasi impossibile trovare un CIO che ritenga di non dover essere diligente nella gestione dei costi IT e, difficilmente, potrebbe farlo senza strumenti di gestione che lo possano aiutare.

“Tutto ciò non è molto pubblicizzato, ma è essenziale per i team IT”, aggiunge Buccola.