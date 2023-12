IA generativa, che cosa possono aspettarsi i CIO nell’anno di ChatGPT

“La presidenza spagnola vorrebbe arrivare all’approvazione dell’AI Act entro fine dicembre, ma non sarà così facile”, conferma Luana Lo Piccolo, esperta in Etica dell’Intelligenza Artificiale e Diritto Tecnologico. “I Paesi europei sono spaccati tra chi chiede tutele su privacy e etica e chi vuole lasciare più ampio spazio alla libertà di sperimentare e innovare delle aziende europee, come Francia, Germania e Italia”.

Eppure, proprio l’Italia è stata protagonista, a inizio anno, di un caso eclatante che ci aveva posizionato tra i Paesi più attenti alla conformità: il nostro Garante privacy ha sospeso l’uso di ChatGPT dal 31 marzo al 30 aprile 2023, in modo da raccogliere informazioni su quali dati sono stati usati per l’addestramento e garanzie che il software non violi i dati personali o protetti da copyright. In seguito, il Parlamento europeo ha votato la sua posizione sull’AI Act, il 14 giugno 2023, chiedendo misure di trasparenza e compliance in caso di uso di materiale protetto da diritto d’autore.

“È possibile che l’incertezza normativa si protragga”, afferma Lo Piccolo. “Tuttavia, secondo me, non includere regole sull’IA generativa nell’AI Act sarebbe un’occasione persa. Gli emendamenti proposti dal Parlamento introducono tutele sufficienti e che non mi sembra pesino sull’innovazione”.

Come può muoversi il CIO

L’incertezza normativa e gli stessi aspetti non maturi della tecnologia (come le cosiddette “allucinazioni”) non significano che i CIO delle nostre imprese non possano investire da subito nell’intelligenza artificiale generativa.