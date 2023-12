Il nuovo ruolo dei CIO: orchestrator-in-chief

Inoltre, Cannava e il suo team effettuano una revisione della roadmap due volte l’anno. “Lavoriamo con ciascuno dei membri della leadership esecutiva e chiediamo: “Quali sono le vostre principali priorità per i prossimi 6-12 mesi?”. Sulla base di queste informazioni, l’IT crea un percorso tecnologico prospettico per ogni area funzionale. Dopodiché, Cannava e il suo team assemblano il materiale prodotto e lo condividono con l’intero team esecutivo. “Tutti possono vedere cosa sta succedendo. In questo modo, ci mettiamo al posto dell’orchestrator, in virtù del fatto che siamo noi a presentare le informazioni”.

Aiutate a stabilire le priorità

All’inizio dell’anno, l’amministratore delegato della società di servizi finanziari TIAA chiese a tutti i responsabili delle unità aziendali e dei dipartimenti di indicare le cinque “grandi scommesse”, ovvero le iniziative più importanti per l’anno successivo. Inutile dire che ogni proposta aveva una forte componente tecnologica. “Quando tocca a me, ho una top 35, non una top 5”, dice Sastry Durvasula, Chief Information and Client Services Officer. In qualità di leader dell’IT, puoi avere le tue grandi scommesse, come la trasformazione digitale o l’intelligenza artificiale. “Ma la priorità di tutti è una priorità tecnologica”.

L’IT deve, quindi, fare quello che ha sempre fatto. Di fronte a richieste tecnologiche concorrenti e a risorse limitate, i CIO devono capire su che cosa è veramente necessario impegnarsi per raggiungere gli obiettivi aziendali più importanti. “Questo fa l’orchestator”, dice Durvasula. “E noi siamo pronti a stabilire le priorità”.

Diventate un centro di smistamento

Quanto più il CIO è in grado di fungere da fonte centralizzata per le risorse tecnologiche, tanto meglio sarà per l’azienda, secondo Cannava di Ping Identity, il quale ritiene che questo processo avviene in tre fasi, a seconda della maturità dell’azienda. Nella fase 1, il Chief Information Officer funge da hub per i progetti tecnologici in corso, assumendo il ruolo tradizionale di consulente interno.