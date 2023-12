EU AI Act, c’è l’accordo. Ecco che cosa cambia adesso per i CIO

Manca ancora il testo definitivo dell’AI Act, ma l’accordo provvisorio c’è: la presidenza del Consiglio dell’Ue e i negoziatori del Parlamento europeo hanno trovato un’intesa sulla legge europea che regola l’intelligenza artificiale. E adesso è il momento per le imprese e i loro CIO di mettersi al passo.

L’accordo è arrivato dopo negoziati contrastati, all’interno di un iter legislativo che è iniziato due anni fa e che, nel frattempo, ha dovuto fare i conti con una novità dirompente: l’intelligenza artificiale generativa. La posizione del Parlamento europeo orientata alla tutela contro i rischi si è scontrata con quella di alcuni Paesi membri – tra cui l’Italia e la Francia – inclini a una normativa a maglie larghe, che lasciasse libertà di sperimentare e innovare per provare a creare in Ue dei colossi capaci di fare concorrenza (obiettivo molto ambizioso) ai big che oggi dominano il settore dell’IA, in particolare le aziende statunitensi.

“L’intelligenza artificiale è uno strumento sempre più importante per la competitività delle imprese”, afferma Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assinform. “La regolazione è positiva per il mercato se vengono introdotte regole chiare e attuabili, ma vogliamo dire con forza che le sole regole non bastano. Ora abbiamo bisogno che i policymaker si impegnino per politiche che sostengano gli investimenti in IA e favoriscano la diffusione di competenze”.

“L’accordo raggiunto sulla bozza del Parlamento europeo rappresenta uno dei maggiori sforzi dei regolatori dell’Ue di trovare un equilibrio tra regole e innovazione in un ambito tecnologico strategico, non solo per l’economia”, osserva Giangiacomo Olivi, Partner, Europe Co-Head of Intellectual Property, Data and Technology di Dentons (studio legale internazionale). “I punti fermi sulla tutela dei diritti sono necessari e l’AI Act, da questo punto di vista, va giudicato positivamente. Altrettanto importante è aver definito degli standard che dovranno essere applicati anche dalle aziende soggette a giurisdizioni esterne all’Unione europea, ma che offrono servizi in Europa. Tuttavia, è altrettanto vero – aggiunge Olivi – che regolamentare fortemente il settore dell’IA può creare un ostacolo per le imprese europee, perché in altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti, non vigono regole altrettanto stringenti. Alzare troppo l’asticella normativa potrebbe creare uno svantaggio competitivo – fermo restando che l’Ue è partita in ritardo e non ha la capacità di investire che hanno Stati Uniti e Cina”.

L’AI Act che potrebbe rivelarsi “oneroso”

Il commento di Anitec-Assinform riflette questa spaccatura: un giudizio positivo sulle tutele, ma perplessità sull’impianto normativo stringente.

“L’accordo provvisorio sull’AI Act rappresenta un passo significativo verso un’IA responsabile, evidenziato dall’adozione di un approccio basato sul rischio dove le applicazioni di IA più critiche dovranno essere certificate per garantirne qualità e sicurezza”, afferma Faina. Al tempo stesso, “Abbiamo osservato, insieme anche ad associazioni europee come Digital Europe, che sostenere i costi di compliance all’AI Act potrebbe rivelarsi una sfida significativa per le piccole e medie imprese e le start-up, e ciò può rallentare la capacità innovativa del nostro Continente”.