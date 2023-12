3 priorità fondamentali per la trasformazione digitale nel 2024

Definire priorità che trasformano, non solo transizione

L’incontenibile richiesta di capacità tecnologiche deve essere soddisfatta con una profonda comprensione delle differenze tra la trasformazione digitale e gli investimenti tecnologici di transizione. In Driving Digital [in inglese] ho scritto: “La trasformazione digitale non riguarda solo la tecnologia e la sua implementazione. Si tratta di guardare alla strategia aziendale attraverso la lente delle capacità tecniche, e di capire come questo cambia il modo in cui si opera e si generano i ricavi”.

In altre parole, i CIO devono cercare investimenti che abbiano un impatto sulla strategia aziendale e che siano moltiplicatori di forza [in inglese], con un impatto sia sulla generazione di ricavi che sull’efficienza operativa. Molti investimenti tecnologici sono semplicemente transitori: prendono qualcosa che viene fatto oggi e lo aggiornano con una capacità migliore, senza necessariamente trasformare l’azienda o il modello operativo.

In secondo luogo, i Chief Information Officer devono identificare le lacune tra le aspettative dei leader aziendali nei confronti dei reparti IT e la realtà. Durante la ricerca per questo articolo, ho riscontrato divergenze in cui i CIO hanno promesso capacità agli stakeholder, ma l’implementazione e l’impatto sul business sono in ritardo rispetto alle aspettative. In molti casi, questo ritardo può essere anticipato e affrontato prima di qualsiasi impegno.

Nel considerare le priorità del prossimo anno, per molte aziende, le seguenti iniziative hanno buone probabilità di trasformarsi, in gran parte aiutando i Chief Information Officer a colmare i gap nell’esecuzione e a produrre impatti aziendali continui.

1. Creare questi sei flussi di lavoro sull’IA generativa

I CIO devono documentare la loro strategia per l’IA [in inglese] per ottenere miglioramenti di produttività [in inglese] nel breve termine e pianificare, al contempo, impatti visionari. I miglioramenti di questo tipo deriveranno, probabilmente, dalla sperimentazione di piattaforme e strumenti che incorporano prompting e altre funzionalità per il linguaggio naturale, mentre gli impatti a lungo termine deriveranno dall’incorporazione della proprietà intellettuale dell’azienda in large language model [in inglese] gestiti internamente.

Molti CIO stanno già dando priorità a flussi di lavoro sull’IA generativa, quali: