I 7 trend del 2024 secondo i CIO: dall’IA al quantum, l’innovazione continua

C’è tanta intelligenza artificiale, inclusa quella generativa, nel nuovo anno della trasformazione digitale e delle strategie dei CIO. Per tutti l’IA è la parola d’ordine del momento, il trend numero uno a cui guardare nel 2024 e oltre. I Chief Information Officer italiani sanno che le opportunità e le sfide del 2024 saranno anche altre. Ma, dal cloud alla governance dei dati, tutto sarà toccato dalla grande rivoluzione dell’IA. Ecco le macro-tendenze del 2024 messe in evidenza da alcuni dei CIO italiani che abbiamo coinvolto negli ultimi mesi.

Intelligenza artificiale: sì e ancora sì. Ma non per moda

“L’intelligenza artificiale sarà di massimo impatto per tutte le organizzazioni e avrà un valore trasformativo importante”, afferma Mirko Calvaresi, CIO di PagoPA, la società pubblica che ha la mission di progettare e costruire le infrastrutture digitali dello Stato. “Si tratta di una novità che va accolta e compresa, per far sì che la sua applicazione possa dare un contributo di valore e sostenibile, sia nei costi che nella trasparenza e nella tutela dei dati. Credo, quindi, che il passaggio all’IA – da intendere come supporto evoluto e non come sostituzione di professionalità, strumenti e tecnologie esistenti – sarà inevitabile e porterà benefici alle aziende sia in termini di produttività che di catena del valore”. Lo stesso approccio vale per l’intelligenza artificiale generativa, che è solo una delle declinazioni dell’IA ma che – evidenzia Calvaresi – ha sicuramente il merito di aver portato il trend a un livello di conoscenza di massa.

“Il vero punto nell’IA è capire perché e come usarla”, afferma Luca Caruso, CTO di Openjobmetis (agenzia per il lavoro). “Sicuramente l’intelligenza artificiale è una tecnologia utile a soddisfare tante esigenze del business, ma non si deve implementare per moda. Per me, all’inizio del 2024, ancora molti si lasceranno trasportare dall’onda, col rischio di perdere tempo e soldi in progetti che non vanno da nessuna parte. Prima di implementare bisogna capire quali applicazioni sono mature e per quali obiettivi ci servono”.

“Occorrerà proseguire con lo studio e con la comprensione di come, dove e quanto l’IA possa apportare sensibili benefici ai servizi erogati e alle infrastrutture gestite”, evidenzia Vincenzo Pensa, Direttore Sistemi informativi e innovazione di ACI, l’Automobile Club d’Italia.

Attenzione massima alla privacy nell’era degli algoritmi

Il tema della privacy è strettamente collegato con quello dell’IA. “Prodotti di IA generici e gratuiti producono un output altrettanto generico, usando dati accessibili a tutti. Per avere un risultato contestualizzato e di maggior valore, occorre dare agli algoritmi di AI accesso ai dati aziendali e questo pone un problema di privacy, perché il modello potrebbe usare i nostri dati non solo per noi ma per il suo addestramento generale”, osserva Caruso di Openjobmetis. “Si può anche accettare, ma occorre esserne consapevoli. Altrimenti, bisogna progettare il prodotto di IA aziendale, anche se costruito su tecnologie di terzi e su software open source, in modo che i dati non siano esportabili, ma restino nel nostro database”.

Insomma, l’IA va capita e gestita: integrare ChatGPT è facile e veloce, ma formare la consapevolezza sul funzionamento degli algoritmi non lo è altrettanto.