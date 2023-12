8 grandi fallimenti IT del 2023

Avviare e arrestare i processi digitali ogni giorno alla stessa ora è infatti un’operazione che i computer sanno fare piuttosto bene e che le persone tendono a sbagliare di tanto in tanto, per cui era forse inevitabile che si verificasse una crisi. E così è stato il 24 gennaio, quando un dipendente di Chicago non ha spento il server di backup al momento giusto [in inglese]. Di conseguenza, quando le contrattazioni sono iniziate a New York alle 9:30, i computer del NYSE hanno pensato di continuare la sessione di trading del giorno precedente e hanno ignorato le aste di apertura del giorno, che dovrebbero fissare i prezzi iniziali di molti titoli. Il risultato è stato una serie di violente oscillazioni del mercato e numerose transazioni a prezzi errati che hanno dovuto essere annullate con grandi spese. La lezione: mai mandare un umano a fare il lavoro di un computer, soprattutto se il lavoro del computer è piuttosto semplice.

Nello spazio, nessuno può cancellare la vostra licenza software

La NASA è una meraviglia scientifica che svolge ogni sorta di attività spaziale interessante e stimolante; è anche una tentacolare burocrazia governativa con migliaia di dipendenti e sistemi informatici sotto il suo ombrello. Purtroppo, è più difficile per l’agenzia tenere traccia di tutti quei computer che dei detriti spaziali. Uno studio dell’OIG di quest’anno [in inglese] si è concentrato sulle numerose licenze che la NASA ha acquistato per i prodotti Oracle a supporto del programma Space Shuttle, terminato più di dieci anni fa; di conseguenza, non solo l’agenzia è vincolata alla tecnologia Oracle, ma gli scarsi processi di documentazione fanno sì che la NASA non sia davvero sicura di quanti di questi sistemi Oracle stia effettivamente utilizzando. Di conseguenza, negli ultimi tre anni l’agenzia ha speso 15 milioni di dollari per un software che forse non sta usando, ma non ha voluto rischiare una sua revisione da parte di Oracle che potrebbe concludersi con un bilancio ancora più costoso.

La soluzione a problemi come questo è l’implementazione di un programma di gestione delle risorse software che vi aiuti a capire esattamente quale software state utilizzando e quali licenze vi servono o non vi servono. La buona notizia è che il governo federale degli Stati Uniti ha imposto ad agenzie come la NASA di implementare tali programmi; la cattiva notizia è che, secondo il rapporto dell’OIG, “gli sforzi per implementare un programma di gestione delle risorse software a livello aziendale sono stati ostacolati sia da problemi di budget e di personale, sia dalla complessità e dal volume degli accordi di licenza software dell’agenzia”.

La situazione delle licenze software è confusa

Se la NASA è l’esempio di un’agenzia governativa troppo cauta che paga per un software che potrebbe non utilizzare, il fornitore di servizi cloud Nutanix è stato scosso da uno scandalo lo scorso maggio, quando è emerso che l’azienda stava adottando l’approccio opposto alle licenze software. Nello specifico, Nutanix utilizzava software di terze parti in modo “non conforme” [in inglese], che è un modo eufemistico per dire “senza pagarlo, anche se avrebbe dovuto”.

L’azienda ha utilizzato software di due fornitori diversi per “test di interoperabilità, validazione e proof of concept per i clienti, formazione e assistenza per i clienti”. Sfortunatamente, tutto ciò è avvenuto utilizzando versioni del software contrassegnate solo a scopo di valutazione, un processo che, però, è durato anni. Il problema è stato scoperto da una revisione interna e, poiché i fornitori dovevano essere pagati per l’uso non conforme, Nutanix non è stata in grado di presentare la relazione trimestrale sugli utili alla SEC in tempo perché stava cercando di capire quanto doveva. L’errore ha portato all’abbandono dell’azienda da parte del CIO [in inglese], la cui lezione è, forse, che l’unica cosa peggiore del pagare per un software che non si usa è non pagare per un software che si usa.

Spegnere le luci, la festa è finita

La prossima storia è, tecnicamente, un fallimento informatico che risale al 2021, ma la includiamo nella carrellata di quest’anno perché è stata risolta nel 2023. Per quasi 10 anni, la Minnechaug Regional High School del Massachusetts ha gestito felicemente un sistema di “illuminazione verde” installato dalla 5th Light che regolava automaticamente le luci all’interno e all’esterno della scuola in base alle necessità. Ma, nell’agosto del 2021, insegnanti e studenti hanno notato che le luci rimanevano continuamente accese alla massima luminosità [in inglese]. Si scoprì che il sistema era stato colpito da un malware [in inglese] ed era entrato in una modalità di ripiego in cui le luci non si spegnevano mai.