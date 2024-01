CIO, una professione al bivio: se non evolve, sarà senza prospettive

“Le cose si stanno complicando”, tiene a precisare l’esperta. “Se le aziende si stanno trasformando in organizzazioni tecnologiche, e la maggior parte di esse lo sta facendo, i leader digitali dovranno avere delle competenze tecniche e dovranno sapere di cosa stanno parlando per educare il resto del consiglio di amministrazione sul potenziale della tecnologia”.

Ma anche se le conoscenze hi-tech sono ancora fondamentali, è evidente che i requisiti della moderna leadership digitale – tra cui la supervisione delle implementazioni IT, il coinvolgimento con il business e la gestione dei dati e dell’intelligenza artificiale – fanno sì che “CIO” non sia l’appellativo più adatto.

Molte imprese hanno nominato chief data officer [in inglese] e chief digital officer [in inglese] per supervisionare aree che un tempo potevano rientrare nelle competenze del responsabile IT. Alcuni CIO, invece, hanno adottato la definizione di CTO per sottolineare la loro attitudine tecnologica nell’era digitale. Altri hanno inserito nei loro titoli parole come digitale, dati, tecnologia o trasformazion [in inglese] per creare acronimi come CDIO o CTIO che dimostrano la loro disponibilità al cambiamento.

Sebbene queste modifiche rappresentino una tendenza interessante, vale la pena notare che i titoli di lavoro estesi non sono sempre opera dei CIO. A volte, le aziende cambiano i titoli per ribadire che la loro attività si sta muovendo in nuove aree, come, appunto, il digitale e la trasformazione. “L’intero gioco dei titoli spesso è solo un tentativo delle imprese di inviare un messaggio su ciò che è importante”, dice Phipps di Holman.