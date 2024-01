13 buoni propositi per l’IT del 2024

Claffey fa notare che intraprendere un tale cambiamento va oltre le modifiche strutturali. Richiede un salto di mentalità culturale, che modifichi il funzionamento operativo dell’organizzazione.

“L’obiettivo è riprogettarla in team interdisciplinari che possono essere costituiti in base a progetti specifici, offrendo maggiore velocità, flessibilità e agilità”, spiega. “Questo approccio è fondamentale per rimanere competitivi e reattivi in un’epoca in cui i progressi tecnologici, in particolare l’intelligenza artificiale, sono rapidi e trasformativi”.

3. Rispondere alle domande persistenti sull’IT

Come osserva Boelens di GDH, i rapidi progressi dell’IA hanno lasciato i CIO e i loro colleghi della C-suite alle prese con domande importanti. Secondo il manager, il 2024 è l’anno giusto per avere delle risposte valide.

“Con l’IA, che è il tema del 2023, [ci sono state riflessioni su] come noi, come azienda, gestiamo la sua adozione, la governance e la formazione dei nostri dipendenti”, dice. “Quasi tutto lo stack tecnologico di GDH avrà un qualche tipo di componente AI nel 2024. Che cosa significa questo? I nostri dipendenti si opporranno o abbracceranno l’IA? Quale livello di servizio si aspettano i nostri clienti con l’IA? Quali vantaggi apporta l’IA a quel reparto? In che modo l’IA potrebbe cambiare i suoi processi? Come creeremo la governance e la formazione per ogni divisione?”.

Boelens spiega che GDH ha formato una task force sull’IA che comprende i capi reparto “per avere conversazioni significative sull’impatto dell’IA”. Il suo obiettivo è quello di trovare risposte a queste grandi domande e di “garantire che tutti i dipartimenti della nostra organizzazione comprendano come l’IA possa aiutare nelle loro attività quotidiane e come utilizzarla in modo corretto e sicuro”.

4. Raggiungere obiettivi aggressivi in materia di IA

Questo non significa che i Chief Information Officer stiano rallentando il loro lavoro sull’IA.