Ecco come i CIO affrontano l’X factor dell’IA generativa sul posto di lavoro

Nella fretta di stabilire strategie tecniche per mantenere la promessa dell’IA generativa, molti CIO si trovano a dover affrontare quello che potrebbe essere il loro compito più impegnativo: preparare gli utenti finali della loro azienda – dai lavoratori della conoscenza e delle catene di montaggio ai medici, ai commercialisti e agli avvocati – a coesistere con l’IA generativa.

Sebbene molti analisti, pensatori, venditori e capi esecutivi considerino e posizionino i large language model (LLM) e gli strumenti come Microsoft Copilot come assistenti piuttosto che elementi in sostituzione dei lavoratori, l’ondata di prodotti di IA generativa che hanno raggiunto il mercato e la rapida implementazione di LLM in produzione per svolgere molte mansioni umane hanno messo in discussione questa argomentazione, delineando un rapporto complesso tra le macchine artificialmente intelligenti e gli esseri umani che devono lavorare con loro.

Dato il potenziale dirompente dell’IA generativa, la posta in gioco è alta, come sottolinea Reuven Cohen, consulente strategico per l’IA di Baxter International, un’azienda Fortune 500.

“Il problema è aumentare la forza lavoro o sostituirla del tutto”, osserva. “Il primo passo è probabilmente quello di potenziare le persone più capaci dell’azienda con un’IA altamente personalizzata; il passo successivo è quello di eliminare del tutto quelle meno capaci”.

Ma ciò che verrà definito “meno capace” sarà probabilmente influenzato dall’evoluzione della tecnologia, così come dall’evoluzione delle partnership uomo-macchina in qualsiasi circostanza in cui la tecnologia viene implementata. Dopotutto, un adagio sempre più diffuso è che l’IA generativa non sostituirà gli esseri umani, ma “gli esseri umani che utilizzano l’IA generativa sostituiranno gli esseri umani che non utilizzano l’IA generativa”, come ha spiegato Shannon Gath, CIO di Teradyne, in un episodio di settembre di CIO Leadership Live [in inglese].

Per ora, la maggior parte dei CIO sta impiegando la Gen IA per migliorare la produttività e l’efficienza. Gartner stima questa percentuale al 77%. Jamie Holcombe, CIO dell’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, è uno di questi.