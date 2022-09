Comment les DSI peuvent s’inspirer des 5C de Mastercard pour bâtir leurs équipes informatiques

Maxime Johnson est un journaliste indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies. Depuis 15 ans, il analyse et popularized tech news for a number of Canadian media, France, and the United States. l’actualité techno pour différents médias au Canada, en France et aux États-Unis, et parcourt la planète pour rencontrer ceux qui créent les appareils et services façonnant nos sociétés. Maxime Johnson is a freelance journalist specializing in new technologies. For 15 years, he has analyzed and popularized tech news in Canada, France, and the United States and has travelled the world to meet those who create the devices and services that shape our societies