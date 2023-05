Ecco come i CIO devono evolvere per evitare le minacce esistenziali al loro ruolo

La crescente importanza delle LOB

Saiful Bakhtiar Osman, responsabile IT per l’Asia-Pacifico della società di servizi finanziari malese The Ascent Group, ha vissuto questa situazione in prima persona, con risultati deleteri.

“In passato, mi sono trovato in questa situazione in tutti quei casi in cui, con il pretesto di dover aumentare la velocità di commercializzazione, manager frustrati delle LOB hanno fatto pressione sul top management per ottenere l’autorizzazione a procedere con le loro iniziative”, dice Osman. “Senza un’adeguata pianificazione e senza l’adozione di best practice tecnologiche, questa dinamica ha generato, spesso, un effetto boomerang, costringendo poi l’IT a dover intervenire per contenere o sistemare i danni”.

“Tutto ciò, non solo ha aggiunto al dipartmento deputato all’Information Technology un carico di lavoro superfluo, ma ha anche esposto l’azienda a inutili rilievi di audit per incompatibilità, e a minacce alla sua vulnerabilità. Se l’IT fosse stato consultato fin dall’inizio, l’impresa avrebbe risparmiato tutto quel tempo e quei costi che si sono dovuti, poi, affrontare per combattere tutti i bug e i problemi di sicurezza. D’altra parte, non è un caso se, per fronteggiare questi ultimi, sono stati introdotti i relativi standard di governance”, spiega.

Tuttavia, Osman concorda sul fatto che, a condizione che siano previsti controlli adeguati sulle loro attività, anche la partecipazione attiva delle LOB possa avere un impatto positivo sull’azienda, la quale, grazie ai dirigenti che ne fanno parte e che guidano le iniziative nella loro area di competenza, sarebbe in grado di crescere più rapidamente. Inoltre, il fatto di attribuire ai manager delle Linee di Business le responsabilità di rispettiva competenza, può attenuare le resistenze. “In assenza di controllo, infatti, la presenza dell’IT rischierebbe di rimanere nell’ombra per poi trasformarsi in un comodo capro espiatorio da incolpare in tutti quei casi in cui l’iniziativa dovesse fallire, afferma.

Naren Gangavarapu, CIO e responsabile digitale del Northern Beaches Council, un’organizzazione governativa locale di Sydney, è favorevole a questa tendenza e ritiene che il cambiamento non sia una “moda passeggera e temporanea”, ma qualcosa che i leader tecnologici sono obbligati a considerare come la nuova normalità.

“È questa la direzione verso cui le aziende dovrebbero dirigersi”, afferma. “In questo momento, la maggior parte di esse ha diverse strategie: quella digitale, la strategia IT, la strategia di sicurezza e quella di business. Far sì che funzionino in modo armonioso è una sfida, ma spesso finiscono per essere trascurate o essere riviste una volta all’anno o anche con tempi più lunghi, perdendo rilevanza in un mondo che evolve così rapidamente. Al contrario, la tattica dovrebbe essere una soltanto, quella per il mondo digitale. Senza contare che i progressi dell’IA e dell’informatica quantistica contribuiranno, ulteriormente, ad accrescere il potere e il controllo da parte dei dirigenti LOB”.