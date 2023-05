5 domande difficili alle quali ogni leader IT dovrebbe rispondere

Poiché è un fattore di differenziazione, i vostri leader IT stanno facendo tutto ciò che è possibile fare per attrarre, coltivare, far crescere e trattenere in azienda tutto il talento necessario al successo?

State aiutando la vostra organizzazione a “vedere il futuro”?

Barbara Cooper è stata l’apprezzata CIO, ora in pensione, di Toyota Motors North America. Poiché ha ricoperto il ruolo di leader IT in cinque settori, è oggi anche una dei migliori “coach” di Chief Information Officer nordamericani. Barbara sostiene che non basta avere una visione del futuro. E che, anzi, il nostro settore è pieno di CIO “trasformisti” che arrivano in azienda per poi svignarsela 18-24 mesi più tardi, dopo aver fallito clamorosamente nel creare valore digitale.

La generazione di valore IT richiede, invece, un lavoro di squadra, e occorre fare in modo che tutta l’azienda si riunisca dietro una visione collettiva del futuro. Barbara scherza dicendo che “da figlia degli anni ‘60” ha imparato che “non si può non condividere il viaggio”, cioè la visione di una sola persona non è sufficiente, e che, invece, occorre far muovere tutti nella stessa direzione. A tal fine, un giorno fece accomodare i suoi diretti collaboratori in sala riunioni:

Ok, voglio che pensiate in un orizzonte temporale di tre anni, perché cinque sono un po’ troppi. Voglio che facciate finta di entrare nel parcheggio. State entrando nel vostro ufficio. State per affrontare la vostra giornata. State per avere la prima riunione della giornata. State parlando con qualcuno all’ingresso. Si va a prendere il caffè. Si fa una serie di conversazioni in corridoio. Pensate ad alcune cose e ai problemi che avete. Voglio che lo mettiate in scena, quasi come fosse uno storyboard, nella vostra testa: cosa sarà diverso tra tre anni?”.

Tali visioni individuali sono state condivise, consolidate, amplificate e collegate agli obiettivi dell’impresa.

Questo tipo di visione collettiva fa parte della vostra cultura aziendale?

State dando il giusto valore alle relazioni?

La maggior parte della voluminosa letteratura accademica sulla leadership si concentra sui tratti/idiosincrasie del singolo leader e non sulle sue relazioni con i collaboratori-chiave. In qualità di leader del settore IT, avete un passato di aiuto o di ostacolo ai colleghi nel raggiungimento dei loro obiettivi di carriera?