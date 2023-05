I migliori 17 tool per gestire i costi del cloud

Caratteristiche principali:

Monitoraggio della conformità [in inglese] alle normative sulla privacy grazie alla tracciatura delle configurazioni sulla sicurezza

Ridimensionamento [in inglese] delle istanze riservate mediante il monitoraggio del consumo di base

Datadog

Sorvegliare le macchine cloud, le reti, le piattaforme serverless e altre applicazioni è il compito principale della suite di strumenti di Datadog [in inglese]. Il monitoraggio dei costi del cloud è solo una parte del carico di lavoro. La telemetria raccoglie dati sulle prestazioni e sui costi, che Datadog inserisce in una dashboard per aiutare le aziende a comprendere il dispendio economico e le prestazioni delle applicazioni. L’obiettivo è quello di facilitare le decisioni da prendere con un occhio di riguardo al prezzo della loro fornitura, e trovare il giusto compromesso tra i due elementi che può portare a un risparmio sui costi.

Caratteristiche principali:

Prodotto completo per il monitoraggio dell’infrastruttura su più cloud

Il monitoraggio di utenti reali e di utenti simulati facilita la messa a punto di una migliore user experience.

Densify

Densify [in inglese] è basata su una raccolta di strumenti per la gestione dell’infrastruttura cloud attraverso container e istanze VMware. Il modo migliore per gestire i cluster, secondo Densify, è quello di effettuare registrazioni precise e meticolose del carico e quindi utilizzare questi dati per scalare rapidamente verso l’alto o verso il basso. Gli ottimizzatori di Densify si concentrano su risorse cloud come istanze, cluster Kubernetes e macchine VMware. Secondo il vendor, questo approccio migliora la scalabilità del 30%. Lo strumento finops [in inglese] genera, infine, dettagliati report per aiutare gli sviluppatori di applicazioni e i reparti contabili.

Caratteristiche principali:

Tracciamento dei carichi sulle macchine per garantire un’allocazione dell’istanza adeguata.

Creazione di report che riepilogano i consumi per aiutare gli sviluppatori a ridimensionare l’hardware

Flexera One

La piattaforma di gestione del cloud Flexera One [in inglese] gestisce molte attività di gestione del cloud, come il monitoraggio delle risorse o l’organizzazione della governance per orchestrare il controllo. Una sezione importante [in inglese] del prodotto è dedicata alla verifica del budget e lo strumento offre una contabilità multicloud per il monitoraggio delle spese con un’elaborata reportistica suddivisa per team e progetti. Flexera One offre anche suggerimenti per l’ottimizzazione dei consumi, individuando le allocazioni che comportano sprechi, e fornisce sistemi automatizzati per mettere in pratica le rilevazioni ottenute. Lo strumento integra anche l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, per analizzare i modelli di consumo su più cloud.

Caratteristiche principali:

Integra la reportistica su più cloud per aiutare i gruppi aziendali a comprendere i costi

Identifica le opzioni per il ridimensionamento delle istanze e l’eliminazione degli sprechi

Harness

I team devops possono utilizzare la pipeline CI/CD, che è la parte centrale di Harness [in inglese], per automatizzare l’implementazione. Dopodiché, una volta che il codice è in esecuzione, per monitorare l’utilizzo mantenendo i budget in linea. Le funzioni di gestione dei costi dell’applicazione rilevano le anomalie rispetto allo storico delle spese effettuate, e generano i relativi avvisi che vengono poi trasmessi ai team interessati. Una funzionalità per l’interruzione automatica delle istanze inutilizzate può funzionare con le spot machine, sbloccando in modo efficace il loro potenziale di risparmio sui costi e lavorando sulla provvisorietà della loro natura.

Caratteristiche principali:

Profonda integrazione con la pipeline di sviluppo per rendere i risparmi sui costi parte del processo di creazione del software.

La conformità automatizzata integra la gestione dei costi con le attività di regolamentazione e governance.

Kubecost

I team che si affidano a Kubernetes per distribuire pod di container possono installare Kubecost [in inglese] per monitorare le spese. Funzionerà su tutti i cloud principali (e secondari) e sui pod presenti in azienda. I costi vengono tracciati via via che Kubernetes si adatta a gestire i carichi, e vengono presentati in una serie unificata di report. Le variazioni sovradimensionate o inattese fanno scattare avvisi che richiedono l’intervento dei responsabili delle relative attività.

Caratteristiche principali:

Ottimizzato per tracciare il modo in cui le implementazioni di Kubernetes influiscono sui costi

Le raccomandazioni dinamiche tracciano le opportunità di riduzione della spesa

ManageEngine

I team devops si affidano a ManageEngine per monitorare una serie di potenziali problemi, dalla sicurezza al sovraccarico delle endpoint API. Il suo strumento CloudSpend [in inglese] estrae i dati dalle fatture del cloud e li aggrega in modo da renderli fruibili. Permette di addebitare i costi a team specifici, mentre l’analisi predittiva di ManageEngine pianifica le istanze riservate in base allo storico dei dati. Attualmente è disponibile per AWS e Azure.

Caratteristiche principali:

L’analisi della spesa approfondisce i dati fino a raggiungere dettagli granulari

Supporto di più valute per l’implementazione in tutto il mondo

Nutanix

Le aziende in possesso di implementazioni multicloud di grandi dimensioni possono utilizzare Nutanix Cost Governance (ex Beam) [in inglese] per tenere traccia dei costi di una serie di installazioni, comprese le macchine cloud private ospitate in locale. Lo strumento può essere personalizzato per generare stime accurate dei costi delle installazioni, tenendo conto anche di quelli di riscaldamento e di raffreddamento, oltre che relativi all’hardware e all’affitto del data center. In questo modo, è più facile prendere decisioni accurate sull’allocazione dei carichi di lavoro per ottennere installazioni più economiche. Il processo può anche essere automatizzato per semplificare la gestione e la pianificazione del budget per le istanze riservate.

Caratteristiche principali:

Il monitoraggio dei cloud privati fornisce una visione diretta dei costi dell’hardware installato in locale

Gli avvisi relativi ai budget e l’ottimizzazione dinamica aiutano a ridurre i consumi per minimizzare i costi

ServiceNow

I team che gestiscono ampie raccolte di microservizi si affidano a ServiceNow [in inglese] per gestire parte dello stack. Molti degli strumenti sono rivolti al cliente, come l’automazione IT, ma la piattaforma include anche tool di backend per ottimizzare le operazioni IT gestendo in modo intelligente le prestazioni. Gli AIOp più recenti possono fornire anche soluzioni di intelligenza artificiale.

Caratteristiche principali:

Ampia scelta di risorse per il monitoraggio e l’ottimizzazione degli asset IT

Gestione del rischio ben integrata con gli strumenti di governance

Turbonomic

IBM si affida a Turbonomic [in inglese] per fornire una soluzione basata sull’intelligenza artificiale che permette di gestire le implementazioni e di far coincidere la domanda di applicazioni con l’infrastruttura. Lo strumento avvia, arresta e sposta automaticamente le risorse software a seconda della domanda e i dati che guidano queste decisioni vengono archiviati per addestrare l’intelligenza artificiale che prenderà le decisioni future. L’ultima versione include una nuova dashboard e un framework di reporting basato su Grafana.

Caratteristiche principali:

Grafica integrata full-stack per comprendere la domanda e i costi di un’applicazione

Progettato per automatizzare l’allocazione delle risorse e sollevare i team dalle incombenze di routine

VMware Aria CloudHealth

VMware ha creato Aria Cost e Aria Automation con il marchio CloudHealth [in inglese] per gestire le implementazioni su tutte le principali piattaforme cloud e sui cloud ibridi. Il modulo di contabilità dei costi tiene traccia delle spese, assegnandole ai team aziendali e ottimizzando le implementazioni per ridurre al minimo i costi. Il livello di modellazione consente di costruire piani di ammortamento e di consumo per prevedere la domanda futura. I responsabili delle divisioni finanziarie e i team di sviluppo possono approfondire queste previsioni per concentrarsi su applicazioni specifiche o su insiemi di servizi. La linea di prodotti più ampia integra la gestione dei costi con la distribuzione automatizzata e con le applicazioni per la sicurezza.

Caratteristiche principali:

La governance della spesa assicura che i team rispettino i budget individuali per il consumo di risorse

Integrazione dei costi del cloud con le metriche aziendali e gli indicatori di performance-chiave per comprendere la connessione tra i costi computazionali e il risultato finale

Yotascale

Gran parte della responsabilità dei costi del cloud deriva dalle figure che scrivono e implementano il codice software. Sono loro a prendere le decisioni per l’avvio di più istanze e per archiviare più dati. Yotascale [in inglese] vuole mettere nelle loro mani il maggior numero di informazioni per consentire l’ottimizzazione dei consumi di hardware con strumenti progettati per tracciare il funzionamento delle macchine e assegnare i costi direttamente ai team responsabili. Gli strumenti di previsione possono anche individuare le anomalie, lanciando allarmi per evitare fatture a sorpresa alla fine del mese.

Caratteristiche principali:

Gli strumenti mirati agli ingegner e agli sviluppatori forniscono informazioni sul budget direttamente ai team che realizzano il software e che gestiscono le macchine=

Il monitoraggio automatico fornisce previsioni e segnala problemi e consumi eccessivi

Zesty

Mentre molte applicazioni per la gestione de cloud offrono approfondimenti attraverso report sofisticati, Zesty [in inglese] è progettato per automatizzare il lavoro di avvio e di chiusura delle istanze extra. Una delle funzioni-chiave è quella che consente di operare sul mercato riservato alle istanze a prezzi scontati con capacità in eccesso sul cloud. Offre uno strumento basato su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di lavorare con le API di AWS per prendere decisioni che mantengono in funzione un numero di macchine sufficiente a soddisfare gli utenti senza sforare il budget. Lo strumento può anche controllare la quantità di spazio su disco allocato alle singole macchine, acquistando e vendendo tempo di calcolo nei marketplace delle istanze riservate.

Caratteristiche principali: