Ecco come dimostrare il valore degli analytics con l’edge computing

Quest’ultimo comprende applicazioni come i sistemi di gestione dei trasporti, l’acquisizione degli ordini, la sicurezza e la conformità e altri sistemi operativi che si basano sui dati forniti dagli “spoke”, spiega ancora Orban.

In questo modello, si tratta degli autisti di camion che utilizzano tecnologie all’avanguardia come computer di bordo, dispositivi di registrazione elettronica, e altro ancora in cabina, mentre sono in viaggio”, precisa Orban. “Questi dispositivi sono collegati al cloud tramite reti 4G LTE ed eseguono molti calcoli in tempo reale già a bordo, il quali includono, per esempio, il monitoraggio delle ore di servizio dell’autista, la segnalazione di eventi rilevanti per la sicurezza e la scansione di documenti elettronici come le prove di consegna”.

Secondo Orban, l’azienda utilizza iterazioni dell’edge computing da anni, a partire da quando il tracciamento dei veicoli commerciali è diventato regolamentato. I primi dispositivi elettronici di Trimble nelle cabine dei camion trasmettevano semplici informazioni sulla loro posizione e sui livelli di carburante, “fornendo comunicazioni al back office in un’epoca in cui non avevamo tutti il cellulare in tasca”, spiega Orban.

L’esigenza principale delle aziende di autotrasporti era quella di sapere dove si trovavano i loro mezzi e di poter comunicare con i conducenti, che potevano trovarsi al di fuori della copertura cellulare. “I dispositivi dovevano funzionare anche in condizioni limite, perché la comunicazione satellitare poteva essere la loro unica opzione di connettività”, spiega Orban.

Dal punto di vista della sicurezza, tutti i dispositivi di mobilità di Trimble si interfacciano con il modulo di controllo del motore (ECM) dei camion e con gli strumenti di sicurezza dell’azienda e di terzi per fornire funzioni quali avvisi di frenata brusca, avvisi di distanza di sicurezza e notifiche di controllo sulla stabilità del mezzo.

“In cabina, il conducente può ricevere un feedback immediato sul proprio comportamento di guida e modificarlo efficacemente in tempo reale, oppure il dispositivo può farlo per lui”, sottolinea Orban. “Per esempio, se l’autista sta percorrendo una curva troppo velocemente, e il controllo della stabilità entra in azione, il dispositivo può attivare i freni e rallentare il mezzo, portandolo in uno stato in cui il controllo della stabilità non si attivi più”.