La prima regola di un CIO sull’automazione: avere un chiaro piano di business

In virtù del loro ruolo, che li colloca tra l’IT e la strategia aziendale, i CIO godono di una posizione privilegiata nell’identificare i processi che le loro aziende devono modernizzare e automatizzare. Quando si tratta di aggiornare i sistemi principali per incrementare l’efficienza operativa, devono anche assicurarsi che esista un valido business case, cioè avere a disposizione tutti gli elementi per misurare il valore che un progetto di automazione può apportare all’azienda, afferma Laurie Shotton, VP e analista di Gartner. D’altra parte, non c’è da stupirsi, visto che i Chief Information Officer, solitamente, sono anche i responsabili dell’IT automation e di tutto ciò che riguarda le sue dinamiche in azienda. Meno scontato è, invece, il fatto che i due aspetti lavorino in maniera incrociata.

“Negli ultimi 15-20 anni, le imprese hanno cercato di modernizzare i loro sistemi principali per aumentare l’efficienza operativa”, spiega l’esperta. “E, molto spesso, i piani di business messi a punto per procedere con la loro evoluzione non hanno dato i risultati che si sperava di ottenere “.

L’automazione, il business e i CIO

Con la sua capacità di contribuire a migliorare i KPI, e di creare nuovi canali per rendere più ricca e articolata la customer experience, l’automazione è uno degli strumenti principali di cui un Chief Information Officer può disporre per far progredire l’azienda, dice Brian Woodring, CIO di Rocket Mortgage. “La sfida più grande è quella di assicurarsi che automatizzare l’attività non significhi soltanto prendere un processo legacy manuale dall’iter altamente burocratizzato per metterlo di fronte davanti all’RPA (Robotic Process Automation, l’automazione robotica dei processi)”, sottolinea Woodring. “Agire in questo modo potrà, verosimilmente, portare risultati di breve termine, ma è improbabile che permetta di ottenere un valore duraturo. Una delle cose più importanti che ho imparato è che l’automazione non si può fare “per”, ma “con” il business.

Per fare un esempio, la struttra tecnologica della divisione farmaceutica di Cardinal Health collabora a stretto contatto con i leader aziendali per identificare i punti di debolezza e determinare i processi più idonei da automatizzare, concentrandosi sul modo in cui questi strumenti miglioreranno l’esperienza dei clienti o dei dipendenti, spiega il CIO Greg Boggs.

“La nostra divisione tecnologia collabora, fianco a fianco, con tutti i leader aziendali in modo da identificare le aree di criticità e determinare i processi da sottoporre a un percorso di automazione”, spiega Boggs. “In generale, per noi è stato semplice quantificare l’impatto commerciale delle iniziative nel campo dell’automation, poiché, di solito, possono essere misurate in modo preciso, sia prima che al termine dell’implementazione. Con il tempo, abbiamo fatto evolvere le nostre pratiche di automazione e abbiamo costruito un’architettura che ci ha permesso di essere agili, innovativi e in grado di cambiare rapidamente rotta in un ambiente sanitario dinamico e globale”.

La principale sfida per il CIO di un’istituzione finanziaria è, tuttavia, quella di eliminare gli sprechi ridefinendo l’intero processo aziendale e soddisfacendo il cliente, ma mantenendo, al contempo, la conformità, interviene Woodring.