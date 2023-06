Che cosa sono le DataOps? Tra analisi collaborative e funzionalità cross

Che cosa sono le DataOps?

Per DataOps (Data Operations) si intende una metodologia agile orientata ai processi per lo sviluppo e per la fornitura di analisi. Riunisce i team DevOps con i data engineer e i data scientist allo scopo di fornire gli strumenti, i processi e le strutture organizzative necessarie a supportare un’azienda data-driven. La società di ricerche Gartner descrive la sua efficacia con il “miglioramento della comunicazione, dell’integrazione e dell’automazione dei flussi di dati tra chi, all’interno di un’impresa, li gestisce, e tra chi li utilizza.

Quali sono gli obiettivi delle DataOps

Secondo Dataversity [in inglese], il principale obiettivo delle DataOps è quello di semplificare la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione delle applicazioni basate sui dati e sulla loro analisi. Tra le sue prerogative, si può, infatti, annoverare, in primo piano, il miglioramento dei modi con i quali i dati vengono gestiti per creare i prodotti, e il coordinamento dei progressi raggiunti grazie a loro con gli obiettivi dell’azienda. Secondo Gartner, DataOps ha anche lo scopo di “fornire valore più velocemente creando un iter produttivo prevedibile e una gestione delle modifiche dei dati, dei modelli di dati e dei relativi artefatti”.

DataOps vs DevOps

DevOps è una metodologia di sviluppo software che introduce la continuous delivery nel ciclo di vita dello sviluppo dei sistemi, combinando i team di sviluppo e i team operativi in un’unica unità responsabile di un prodotto o di un servizio. Le DataOps si basano su questo concetto aggiungendo gli specialisti dei dati – analisti [in inglese], sviluppatori, ingegneri [in inglese] e/o scienziati [in inglese] – per concentrarsi sullo sviluppo collaborativo dei flussi di dati e sul loro utilizzo continuativo in tutte le attività dell’impresa.

DataKitchen, specializzata in software di analisi e automazione DataOps, sostiene [in inglese] che quest’ultima non è semplicemente una “DevOps per i dati”, poiché anche se entrambe le pratiche mirano ad accelerare lo sviluppo software, DataOps, sfruttando gli analytics, deve gestire, contemporaneamente, anche le operazioni sui dati.

I principi delle DataOps

Come DevOps, anche DataOps prende spunto dalla metodologia agile [in inglese]. L’approccio valorizza la fornitura continua di approfondimenti analitici con l’obiettivo primario di soddisfare il cliente.

Secondo il Manifesto DataOps [in inglese], i team apprezzano le analisi dei dati che funzionano misurando le loro prestazioni in base agli approfondimenti che forniscono. Inoltre, abbracciano il cambiamento e cercano di comprendere costantemente l’evoluzione delle esigenze dei clienti. Si auto-organizzano intorno agli obiettivi e cercano di ridurre l’“eroismo” a favore di processi sostenibili e scalabili.