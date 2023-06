Il curriculum del CDO: 5 consigli per ottenere un ruolo di Chief Data Officer

Via via che le aziende iniziano ad adattare le strategie data-first, il ruolo del chief data officer [in inglese] sta diventando sempre più importante, soprattutto perché le imprese cercano di capitalizzare i dati per ottenere un vantaggio competitivo. Secondo le cifre di IDC, da un ruolo che, storicamente, era incentrato soprattutto sulla data governance [in inglese] e sulla conformità dei dati, la portata delle responsabilità dei CDO è cresciuta, fino a occupare una posizione di leadership aziendale strategica [in inglese].

Stando all’indagine, l’80% dei principali KPI su cui i CDO dichiarano di concentrarsi è orientato al business. I principali cinque includono l’efficienza operativa, la privacy e la protezione dei dati, la produttività e la capacità, l’innovazione e i ricavi, la soddisfazione e il successo dei clienti. L’87% dei CXO ha dichiarato che “far diventare l’azienda più intelligente è la loro priorità principale, da raggiungere entro il 2025”, con il 52% dei Chief Data Officer che, oggi, riferisce a un leader aziendale.

Se state cercando di intraprendere una carriera di manager esecutivo nella veste di CDO, dovrete avere un curriculum solido. Ma non dovete sentirvi intimiditi: occorre soltanto fare un po’ di ricerca e approfondire le caratteristiche del ruolo. Ecco i consigli degli esperti di curriculum in ambito tecnologico su come realizzare il documento di presentazione per le posizioni di Chief Data Officer, insieme a un esempio di curriculum ideale.

1. Focalizzati sulla trasformazione

I dati sono diventati una priorità assoluta per le aziende grandi e piccole e, mentre alcune di esse hanno già definito una strategia digitale, molte sono appena agli inizi. In qualità di CDO, è probabile che vi venga affidato un qualche compito relativo alla digital o alla data transformation, sia che si tratti di una completa revisione delle pratiche aziendali in materia di dati, sia che si tratti di aiutare un’azienda a migliorare o a far progredire la propria strategia in materia di dati a un livello superiore.

“Quando si prepara un curriculum per i ruoli di CDO, ogni candidato deve considerare il proprio pubblico, poiché le diverse aziende, per ogni ruolo, possono includere una serie di compiti diversi. In tutti i casi, tuttavia, la capacità di guidare la trasformazione digitale sarà il punto focale”, afferma Stephen Van Vreede, esperto di curriculum di IT Tech Exec.

Per dimostrare la vostra capacità di guidare le trasformazioni dei dati, dovrete evidenziare competenze rilevanti come la strategia e le operations aziendali, la pianificazione strategica, l’allineamento degli obiettivi, la governance, la sicurezza e l’approvvigionamento dei dati, lo sviluppo della roadmap tecnologica, la gestione del cambiamento, la comunicazione e la leadership del team.