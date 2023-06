I CIO e la exit strategy dal mainframe

Sapevamo di dover aumentare la nostra larghezza di banda per ridurre qualsiasi tipo di problema in termini di prestazioni”, spiega il manager. “Abbiamo appena iniziato a implementare SD-WAN con linee dati ridondanti con i fornitori di rete per ridurre i tempi di inattività e aumentare la quantità di larghezza di banda in entrata”.

Sulla base della sua esperienza, Stuart consiglia ai responsabili IT di pulire e ripulire i dati prima di spostare le applicazioni mainframe nel cloud. “Non è sensato trasportare costosi dati in eccesso, ed è quindi consigliabile ridimensionare l’ambiente prima della migrazione, in modo da sapere esattamente quali dati trasferire e quali eliminare o conservare in-house”, precisa.

Passando al cloud, Southwire è riuscita a semplificare anche il processo di disaster recovery. Inoltre, poiché l’azienda è “molto attenta all’ESG e alla sostenibilità”, aver eliminato l’obbligo di gestire e mantenere i mainframe ha permesso all’azienda di ridurre l’impronta di carbonio, conclude Stuart.

Siate strategici e scegliete la giusta architettura

L’approccio di FedEx all’abbandono dei mainframe in azienda, invece, è stato variegato. Per esempio, nell’ambito della sua strategia di “dismissione, sostituzione e reingegnerizzazione”, anche il restante 10% delle macchine e delle applicazioni big iron più difficili da pensionare verrà ritirato perché “la loro completa reingegnerizzazione comporterebbe un investimento fuori misura”, afferma Spangler.

“Vogliamo avere soluzioni aziendali efficienti, quindi, in questo caso, ci stiamo definitivamente spostando dall’ambiente mainframe perché tra due anni non ci sarà più e avremo nuove soluzioni aziendali”. Spangler ha aggiunto che “siamo molto cauti nel non riprogrammare le cose in modo generico”.

In generale, il lavoro di dismissione dei mainframe di FedEx viene svolto da una combinazione di team interni ed esterni. La “parte pesante” del piano di abbandono è iniziata nel 2021 e l’obiettivo è di terminare entro il 2023.

Anche Spangler consiglia ai responsabili IT di “avere una visione economica” di cosa migrare, dato che esistono ancora “enormi capacità tecnologiche” sul mainframe. “Non può essere una questione teorica”, dice. “Sappiamo solo che per il nostro ambiente, poiché siamo un’azienda di oltre 40 anni, abbiamo vecchie tecnologie che stavamo comunque sostituendo, e quando abbiamo esaminato la nostra strategia aziendale, tutto ha preso senso”.

Ma le circostanze possono essere anche molto varie e, sempre secondo il manager, i responsabili IT dovrebbero tenere sempre in debita considerazione i principi dell’ingegneria e dell’architettura software. “Molte persone sono così concentrate nello sbarazzarsi dei loro mainframe che finiscono per creare un pasticcio”, avverte, aggiungendo che una corretta progettazione architetturale a monte contribuirà a garantire che si arrivi a un qualcosa di moderno, di livello mondiale, espandibile, sicuro e modificabile.

Infine, Spangler raccomanda ai responsabili IT di “aggiornare continuamente il piano di sostituzione perché la faccenda è una battaglia difficile, dannatamente difficile. Per darvi un’idea, ogni trimestre, noi azzeriamo, letteralmente, il nostro piano di business e lo ricostruiamo da zero, dal basso verso l’alto”.

Per riuscire nell’impresa, FedEx deve esaminare tutti i costi e i possibili fattori di risparmio e ripartire da un foglio bianco, sul quale dovrà essere verificato che le ipotesi siano compatibili con la realtà. In questo modo, i funzionari responsabili del buon andamento del piano sono sempre consapevoli di qualsiasi cambiamento si sia verificato in corso d’opera.

“Ogni settimana, ogni trimestre e ogni anno ne sappiamo di più”, afferma. “In questo momento siamo molto stabili, fiduciosi, capaci di vedere bene le cose dall’alto e stiamo procedendo molto bene”.

Non danneggiate le applicazioni critiche

Quando si decide che è il momento di abbandonare l’hosting del proprio big iron, le variabili da considerare possono essere numerose. Oltre al costo della modernizzazione delle operazioni e delle applicazioni mainframe e alla considerazione delle competenze interne necessarie per mantenere in funzione un mainframe e le sue applicazioni, le organizzazioni devono considerare il valore della disponibilità, della sicurezza, della resilienza e dell’integrità transazionale, che spesso sono difficili da quantificare, afferma Chuba di Gartner.

“Negli ultimi 10-15 anni si è cercato di abbandonare il mainframe e molti CIO si sono persi lungo la strada. Sono arrivati con questo obiettivo e hanno fallito”, afferma. “In parte ciò è dovuto alle eccessive promesse dei fornitori, ma la verità è che non è facile. Le applicazioni possono essere spostate in modo più efficiente, ma se un’applicazione mission-critical viene migrata e poi va in tilt, un’azienda potrebbe trovarsi fuori dal mercato”, dice Chuba.

Negli ultimi 10 anni i fornitori di cloud, e in particolare gli hyperscaler, hanno investito molte risorse e molti investimenti per rendere più facile alle aziende la migrazione delle applicazioni dai mainframe. E queste capacità continueranno a migliorare.

Tuttavia, per la maggior parte delle organizzazioni, e in particolare per i grandi vendor di mainframe, “il mantra è: ‘Non danneggiare le applicazioni business-critical’“, afferma Chuba. “Hanno bisogno di un solido piano di business, della garanzia che la transizione avverrà senza problemi, e che le loro applicazioni funzioneranno nel cloud con lo stesso livello di prestazioni, resilienza, integrità transazionale e sicurezza di quelle che hanno avuto nei mainframe”.

Mentre i CIO valutano cosa fare dei loro mainframe, Chuba afferma che la questione si riduce ad alcuni fattori essenziali: “Se c’è un problema di conoscenza, prima di tutto bisogna fare qualcosa, sia che si passi al cloud o a un MSP”, dice Chuba. “Se non si dispone delle necessarie competenze sui mainframe, non si hanno molte opzioni. Non si può semplicemente chiudere la porta, spegnere le luci e sperare che le cose funzionino”.

Per quanto riguarda coloro che stanno valutando se spostare le applicazioni mainframe nel cloud o modernizzarle, “la discussione verte sul grado di rischio che si è disposti a correre”, afferma, sottolineando che se un progetto di migrazione mainframe si estende su un arco di tempo di tre, sei, nove o dodici anni, i responsabili IT dovranno sostenere molti costi lungo il percorso.

“FedEx è come se si sedesse al tavolo da poker e dicesse: ‘Ci stiamo tutti’. Se riusciranno a farlo e a portarlo a termine in modo tempestivo, non ho dubbi che saranno in grado di rivendicare la vittoria”, afferma Chuba. “Ma per i clienti che si trascinano o perdono lo slancio su questi progetti dopo aver iniziato con tutti gli elementi-chiave a portata di mano e poi il progetto si impantana e inseguono il successivo oggetto luccicante… i costi potrebbero rivelarsi piuttosto significativi”. Spangler di FedEx concorda sul fatto che, a prescindere dall’ambiente che si sceglie, l’IT e l’azienda devono rimanere focalizzati. “Bisogna guidarlo con forza, perché questo tipo di tecnologie sono molto integrate. E bisogna rimanere concentrati. Questa è la parte più difficile”, conclude.