L’IA nelle imprese italiane, a che punto siamo?

Matteo Mutti, CTO di Promotica, azienda attiva nel settore della loyalty e del customer engagement, per esempio, ha introdotto in azienda uno strumento IA che serve a coadiuvare la direzione nel fissare la strategia aziendale, individuare gli obiettivi e definire il piano corretto per raggiungerli, un esempio concreto di come i dati possano dare un supporto al processo decisionale. Ma non è il solo. C’è anche la suite di strumenti di cybersecurity con cui viene gestito tutto il perimetro di sicurezza, tramite il servizio di Threat Intelligence automatizzata. “Grazie all’intelligenza artificiale il sistema invia alert solo in caso certo di anomalia, eliminando il tempo perso nell’analisi di falsi positivi”, afferma Mutti. “Questo permette di essere più veloci nell’individuare le problematiche e i nessi causali sulla nostra infrastruttura IT”.

In definitiva, è l’opinione del leader IT di Promotica: “L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale ci permette di usufruire di tecnologie all’avanguardia e di raggiungere obiettivi senza incidere sulle risorse interne all’azienda”.

L’embedded AI è pervasiva

L’affermazione contenuta nel titolo di questo paragrafo è confermata da Roberto Saracco, coordinatore del Gruppo di lavoro “Intelligenza Artificiale” di Anitec-Assinform. “Tra le imprese italiane prevale l’utilizzo dell’AI embedded, ovvero già incorporata in tecnologie come i robot o i sistemi di sicurezza. Da questo punto di vista l’Intelligenza artificiale è pervasiva: la usa il 90% delle Pmi, spesso senza rendersene conto”.

Per esempio, spiega Saracco, una piccola impresa manifatturiera potrebbe sostituire un robot di vecchia generazione con uno più evoluto senza pensare al fatto che già così ha introdotto in azienda un software di intelligenza artificiale. “Anche lo smartphone ha l’IA. Lo usiamo tutti, ma non ci pensiamo”, nota Saracco.

Meno comune è il caso dei leader IT che, consapevolmente, cercano soluzioni AI per risolvere uno specifico problema, come l’analisi dei dati dei clienti o la manutenzione preventiva, osserva l’esperto di Anitec-Assinform. E “più rare ancora sono le aziende – quasi tutte grandi – che puntano sull’IA per valorizzare un vasto patrimonio di dati”, conclude Saracco.

Su questo fronte, il manager ci racconta di un’impresa veneta delle calzature, per la quale l’adozione di strumenti di AI ha permesso di ridurre gli scarti di produzione dal 50% al 10% in poco più di sei mesi.