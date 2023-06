Cloud: qual è il momento giusto per passare all’IaaS?

IaaS nella grande impresa: la strategia di WindTre

Nel caso di WindTre, impegnata dal 2020 in un programma di trasformazione dello stack IT dal modello tradizionale a servizi basati su cloud pubblico di aziende hyperscale, “l’uso di linee guida infrastrutturali, una postura di sicurezza uniforme e l’utilizzo di strumenti multicloud sono i fattori abilitanti della fase esecutiva tutt’ora in corso”, racconta Fabio Piccini. “Il coordinamento del programma è stato centralizzato per garantire architetture uniformi, ottimizzazione dei costi e pianificazione secondo le priorità aziendali”.

“I benefici ottenuti dall’adozione di un ecosistema cloud con declinazione as-a-Service”, prosegue il Direttore Infrastrutture e Sistemi Tecnologici e responsabile della Cyber Security di WindTre, “stanno diventando parte della cultura aziendale”, grazie anche all’esteso programma di formazione del personale.

IaaS nelle Pmi, l’esperienza di Impianti

Impianti, invece, si affaccia oggi nel mondo dello IaaS, anche perché eroga servizi alle Pubbliche amministrazioni. Come spiegano il Ceo, Simone Lo Russo, e il Responsabile Sistemi Informativi, Fabrizio Redaelli, già da alcuni anni Impianti adotta soluzioni cloud SaaS con le quali fornisce diversi servizi sia per i clienti, sia per l’uso interno. Le soluzioni hosted sono state scelte “perché eroghiamo anche servizi per le Pubbliche amministrazioni, certificati da Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) ed in precedenza da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), e in passato non erano disponibili cloud region in Italia per i servizi IaaS”.

Oggi, “grazie alla recente attivazione di queste ultime infrastrutture nel nostro Paese, stiamo valutando una migrazione da hosted cloud SaaS a cloud distribuito IaaS, sia per avere maggiore continuità di servizi (in caso di potenziali fault) sia per efficientare i consumi di energia, migliorando così la sostenibilità e la nostra capacità di riduzione della carbon footprint aziendale”, affermano Lo Russo e Redaelli.

Il CIO è “strategico”

L’indagine condotta a livello globale da IDC conferma: per l’80% dei dirigenti, l’infrastruttura digitale è “essenziale” o “mission-critical” per facilitare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, e i modelli di consumo as-a-Service per l’acquisto e l’utilizzo di infrastrutture sono importanti per contenere la crescita della spesa IT e colmare la mancanza di talenti nell’area ITOps (ovvero la fornitura e il supporto dei servizi IT per gli utenti interni ed esterni). Il beneficio atteso dell’erogazione as-a-service – prosegue l’indagine IDC – è quello di ridurre al minimo le interruzioni dell’adozione, dell’aggiornamento e dell’operatività della tecnologia, consentendo alle aziende di produrre i risultati desiderati.

“Con lo IaaS è il cloud provider che si occupa di far funzionare l’infrastruttura, e questo è un vantaggio soprattutto per le aziende che non fanno di per sé IT e non appartengono all’industria tecnologica”, evidenzia Natalucci. Per esempio, un’impresa manifatturiera o una banca possono, grazie ai servizi IaaS, evitare di impegnare il personale IT nello sviluppo di tecnologie e lasciare che il CIO e il suo team si occupino solo di ciò che serve al core business e alle questioni strategiche – al resto, ci pensa il cloud provider.