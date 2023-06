7 tendenze nella strategia cloud aziendale per il 2023

Secondo Michael Ruttledge, CIO e responsabile dei servizi tecnologici di Citizens Financial Group, le aziende tech-driven che danno priorità all’innovazione e alla trasformazione digitale saranno le prime ad adottare le tecnologie IA/ML nel cloud. “Inoltre, le quelle data-driven e molto orientate sull’analisi dei dati saranno in grado di sfruttare i migliori servizi di questo tipo offerti da diversi vendor per migliorare il processo decisionale, automatizzare flussi operativi e personalizzare la customer experience”, prevede Ruttledge.

Che, inoltre, osserva come la transizione della sua azienda verso il cloud e l’IA/ML sta portando stabilità, resilienza, sostenibilità e velocità di mercato. “Le nostre capacità in questo campo stanno aumentando le nostre opportunità di rimanere snelli e di fornire approfondimenti sui nostri servizi ai clienti interni ed esterni”, afferma.

2. Gli industry cloud alimentano l’innovazione

Gli industry cloud sono blocchi compositi – che incorporano servizi cloud, applicazioni e altri strumenti-chiave – costruiti per casi d’uso strategici in settori specifici [in inglese]. Consentono una maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse, aiutando chi li adotta a prendere decisioni topiche su come differenziarsi, spiega Brian Campbell, direttore di Deloitte Consulting. “Questo ecosistema si sta evolvendo rapidamente, e ciò comporta la necessità di monitorare costantemente ciò che esiste e ciò che funziona”.

Sfruttando il numero sempre crescente di operatori cloud che lavorano per soddisfare le esigenze aziendali specifiche del settore in modo composito, questi insiemi di tool offrono l’opportunità di accelerare la crescita, l’efficienza e la customer experience [in inglese]. “Permettere un’ulteriore diversificazione in cima a queste soluzioni crea una stretta collaborazione tra i leader aziendali e quelli che si occupano, specificamente, di tecnologia, su dove concentrare la differenziazione e le risorse”, aggiunge Campbell.

La prima ondata di adozione del cloud da parte del settore è stata guidata da aziende che volevano essere leader o, comunque, all’avanguardia rispetto ai loro competitor di settore. Il successo di queste imprese ha generato una rapida ondata di seguaci che ha investito un mercato più ampio. “I cloud di settore stanno anche livellando il terreno di gioco, per cui i clienti di fascia media hanno ora accesso a funzionalità avanzate che non devono più costruire internamente da zero per competere con i loro concorrenti globali più grandi”, conclude Campbell.

3. Modernizzare le applicazioni principali per il cloud

La maggior parte delle grandi imprese ha cercato di ottenere risultati rapidi nel proprio percorso di trasformazione digitale e di adozione del cloud. Ha portato al suo interno i carichi di lavoro più piccoli e meno critici, ha “containerizzato” le applicazioni legacy per renderle più compatibili con il cloud, e ha adottato una strategia cloud-first per lo sviluppo di qualsiasi nuova applicazione, osserva Eric Drobisewski, senior enterprise architect di Liberty Mutual Insurance.