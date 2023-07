C’è un unico, vero X Factor dell’IA: la leadership

La chiave per destreggiarsi tra questi estremi è contestualizzare le tecnologie emergenti. Ora che il treno dell’intelligenza artificiale ha lasciato la stazione, la domanda è: Come specie, come partecipanti al voto in una democrazia, come consumatori e come leader IT vogliamo o dobbiamo essere su quel treno?

C’è poco da discutere: L’IA è già qui

Sono convinto che il treno dell’IA sia un treno su cui i leader IT non solo devono salire, ma anche essere in testa al vagone. I CIO devono creare un ambiente in cui si svolgano le giuste conversazioni [in inglese] con le giuste domande, e mettere in atto i preparativi per un’economia guidata dall’intelligenza artificiale.

Benedict Evans, analista tecnologico indipendente ed ex collaboratore di Andreessen Horowitz, ha creato tre possibili modi di pensare all’IA nell’episodio del 27 marzo del suo popolare podcast Another Podcast intitolato “GPT-4 Is Here, Now What?” [in inglese].

La prima possibilità è che l’intelligenza artificiale generativa rappresenti uno di quei cambiamenti tecnologici che avvengono una volta ogni dieci anni, come l’arrivo del web o dell’iPhone. La seconda possibilità è che stiamo assistendo a una rivoluzione tecnologica di quelle che si verificano una volta ogni 50 anni, paragonabile all’arrivo dei PC o dei semiconduttori. La terza categoria di Evans è: “Oh mio Dio, abbiamo accidentalmente inventato la bomba atomica”. Tra l’altro, tutti possono mettere insieme un’IA generativa nel proprio garage, con strumenti domestici e utilizzando materie prime ampiamente disponibili (cioè non uranio) e a prezzi accessibili.

Quello che Evans sta dicendo con il suo classico brio narrativo è che l’intelligenza artificiale non è una tecnologia da tenere in disparte per vedere come evolve.

Non è il caso di adottare quella che Gunpei Yokoi, l’inventore del Nintendo Game Boy, ha definito una strategia del “pensiero laterale con tecnologia obsoleta”. Yokoi-san intendeva dire che, quando possibile, bisogna cercare di ottenere risultati con le tecnologie più vecchie, più economiche e più comuni. Non si può pensare al futuro senza AI.