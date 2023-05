L’AI Act tra innovazione e tutela dei consumatori

Gli eurodeputati del Parlamento europeo hanno approvato una prima bozza del regolamento sull’uso dell’IA. Con questo passaggio, l’AI Act [in tedesco] compie un importante nuovo passo, prima di essere discussa ed elaborata dai singoli Stati membri. Alla fine del percorso, prenderanno forma diverse leggi applicabili in tutta l’UE destinate a regolamentare l’utilizzo delle tecnologie di IA, quali ChatGPT [in tedesco].

In sostanza, la legge sull’IA consiste nel raggruppare i sistemi di intelligenza artificiale in diverse classi di rischio. Si va dai sistemi a rischio minimo fino a quelli ad alto rischio o che dovranno essere completamente vietati. Soprattutto quando si tratta di decisioni a carico di un sistema di IA che hanno conseguenze sulla vita degli esseri umani, dovranno essere applicati standard particolarmente restrittivi. Ciò riguarda, in particolare, la trasparenza dei dati con cui un’IA viene addestrata per prendere decisioni, e per il funzionamento dei relativi. In questo modo, i politici dell’UE vogliono garantire che tali applicazioni funzionino in modo sicuro e affidabile e non violino i diritti umani fondamentali.

Tuttavia, fino a quando non sarà stato definito un insieme di regole, probabilmente, ci saranno molte discussioni all’interno dei vari organi dell’UE. Al momento, non è possibile individuare una linea uniforme. Paesi come l’Italia hanno recentemente adottato una posizione più severa e hanno vietato lo strumento di IA generativa ChatGPT di Open AI [in tedesco]. Il motivo: l’impossibilità di poter controllare l’età degli utenti, e la possibile violazione del copyright dei dati che vengono utilizzati per l’addestramento dell’applicazione. Successivamente, le autorità italiane sono tornate sui loro passi, rendendo nuovamente consentito l’uso di ChatGPT, seppure a determinate condizioni.

Gli altri Paesi dell’UE hanno seguito con grande interesse la mossa delle autorità italiane per la protezione dei dati. Anche in Germania si è levata la voce che ChatGPT dovrebbe essere vietato qualora si potesse dimostrare che lo strumento viola le norme vigenti in materia di protezione dei dati.

Troppa regolamentazione ostacola l’innovazione

Definire una serie di regole per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non sarà probabilmente facile. Le posizioni sono molto distanti. Mentre i sostenitori dei consumatori chiedono regole severe che proteggano i diritti dei cittadini, i rappresentanti delle imprese avvertono che una regolamentazione troppo restrittiva della tecnologia potrebbe soffocare ulteriori innovazioni. Secondo i sostenitori di un’interpretazione meno rigida dell’AI Act, l’UE potrebbe perdere un’importante industria del futuro.

In una lettera aperta [Pdf, in tedesco], i membri del Large Scale Artificial Intelligence [in inglese] Open Network (LAION e.V.) hanno invitato i politici dell’UE a procedere con moderazione nella regolamentazione dell’IA. Accolgono con favore l’intenzione di introdurre una supervisione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, tale controllo deve essere attentamente calibrato per proteggere la ricerca e lo sviluppo e per mantenere la competitività dell’Europa nel campo dell’IA. Tra i firmatari figurano Bernhard Schöllkopf, direttore dell’Istituto Max Planck per i sistemi intelligenti di Tubinga, e Antonio Krüger, direttore del Centro di ricerca tedesco per l’intelligenza artificiale [in tedesco] (DFKI).