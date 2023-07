3 luoghi in cui possono annidarsi le insidie dell’edge-computing

Spesso, però, il modello crea nuove ridondanze che fanno lievitare i costi, per esempio quelli per lo storage. Invece di una copia centrale di ogni file, la rete edge può mantenere una copia separata in ogni nodo edge. Se la rete edge è piccola, qualche copia in più può essere utile per aggiungere ridondanza. Ma quando si hanno 200 o più nodi edge, i costi di archiviazione potrebbero essere 200 volte superiori. È possibile limitare il problema memorizzando i dati solo nei nodi attivamente impegnati da ciascun utente, ma il problema della moltiplicazione non scompare del tutto. E, a un certo punto, il costo della duplicazione inizia a pesare su quelli complessivi.

La duplicazione crea complessità per la replica del software e spesso aumenta la larghezza di banda. Può funzionare bene per i contenuti statici, quando le macchine locali si comportano come un CDN e non fanno molto lavoro. Ma più si aggiungono computer al mix, più aumentano i costi di sincronizzazione di tutte le copie.

La duplicazione fa aumentare anche i costi della larghezza di banda. N copie on edge possono aumentare i costi della larghezza di banda di un fattore n. In una situazione ideale, i nodi edge agiscono come cache intelligenti che riducono la larghezza di banda complessiva. Ma molte architetture non si prestano a questo meccanismo e la replica finisce per inviare più copie in tutta la rete, aumentando i costi della larghezza di banda lungo il percorso.

In altre parole, quanto più l’edge-computing diventa simile all’elaborazione e meno alla cache, tanto maggiore sarà il potenziale di aumento dei costi.

Le complessità

I problemi di tempistica possono risultare gravi

A seconda dei carichi di lavoro, la sincronizzazione dei database tra più postazioni edge può diventare un problema. Molte applicazioni, come il monitoraggio dell’Internet delle cose o il salvataggio degli appunti di un singolo utente, non hanno bisogno di lavorare molto sulla sincronizzazione perché non creano conflitti.

Attività di base come queste sono ideali per l’edge-computing. Ma quando gli utenti iniziano a competere per le risorse globali, le implementazioni diventano più difficili. Google, per esempio, mette orologi atomici nei suoi data center in tutto il mondo e li usa per validare scritture complesse nel suo database Spanner. Anche se le esigenze di un’azienda potrebbero non coincidere con quelle di Google, questo problema di sincronizzazione richiederà un ulteriore livello di infrastruttura e competenza.