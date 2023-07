I vantaggi e gli svantaggi delle operazioni cloud “zero-touch”

Mancanza di controllo . l’automazione delle attività di routine nella gestione del cloud può ridurre il livello di controllo che i team cloudops hanno sull’ambiente. Molti cloud architect temono l’automazione [in inglese] , ma possono contare su alcuni elementi di validità

Perdita di competenze cloudop . se non controlliamo direttamente i cloudop per la maggior parte del tempo, come impareremo a risolvere i problemi quando è necessario l'intervento umano? I cloudop zero-touch potrebbero portare a un eccesso di tranquillità e quindi al disastro in tutti quei casi in cui sono necessarie vere competenze umane, ma nessuno ha svolto un vero lavoro sui cloudop per anni.

Bilanciare l'automazione con la supervisione umana . la maggior parte delle aziende si colloca a un estremo o all'altro: o l'intervento umano non è mai previsto o lo è in maniera totale. La realtà è che lo zero-touch richiede comunque una supervisione umana, ma è necessario trovare un equilibrio.

Dipendenza dalla tecnologia . L'arma a doppio taglio è rappresentata dal fatto che la tecnologia può migliorare l'efficienza e ridurre i rischi, ma può anche introdurre nuovi problemi e situazioni da gestire, nei casi in cui fallisce. Molti team si concentrano solo sui benefici. I rischi esistono comunque, e i cloudop zero-touch possono introdurne di nuovi.

È costoso. L'implementazione dello zero-touch ha un prezzo elevato, non solo per la tecnologia, ma anche per le competenze e la pianificazione necessari per portarlo a termine con successo. Spesso vedo imprese che tentano di farlo a basso costo, peggiorando la situazione. Se pensate che i risparmi sui costi che ne potrebbero derivare possano finanziare un progetto di trasformazione zero-touch (lo sento dire spesso), rimarrete delusi.

Vale la pena correre rischi, e spendere tempo e denaro?

In questa sede mi sono concentrato soprattutto sugli aspetti negativi dello zero-touch. Molti altri opinionisti e vendor di tecnologia non lo faranno. Sto cercando di portare tutti i fatti sul tavolo per la considerazione di voi lettori. Per la maggior parte delle aziende, l’investimento in cloudops zero-touch, compresa la creazione di un solido livello tecnologico metacloud, porterà effettivamente un grande valore all’azienda.

Tuttavia, il successo è in gran parte specifico e dipende da ciò che si fa, e dalle soluzioni che si costruiscono. Non esistono ancora sistemi zero-touch pre-confezionati, anche se molti vendor dichiarano di averli nel loro catalogo. Per trovare quello giusto è necessaria una pianificazione, nonché molte persone intelligenti e costose. Vi suggerisco di fare l’investimento necessario o di lasciar perdere.

Spero di aver abbassato un po’ le vostre aspettative, ma anche di aver aumentato le vostre possibilità di successo con lo zero-touch.