Perché i dati sono un ostacolo per la maggior parte delle implementazioni multicloud

I problemi legati ai dati non sono certo una novità: integrazione, sicurezza, gestione, definizione di singole fonti di verità. Ciò che è nuovo, invece, è la combinazione delle criticità con le implementazioni multicloud. Molte di esse possono essere evitate con un po’ di pianificazione iniziale e con l’utilizzo di best practice comuni per l’architettura dei dati conosciute da anni.

Il problema principale, a mio avviso, è che le aziende tentano di trasferire i dati in implementazioni multicloud senza una buona pianificazione dei problemi comuni che potrebbero sorgere:

La formazione di data silos. L’uso di più servizi cloud può creare data silos isolati, rendendo difficile la loro integrazione e la loro gestione su più piattaforme. Questo non dovrebbe sorprendere nessuno, ma per molti aspetti il multicloud ha reso i silos di dati più numerosi.

Questi aspetti devono essere affrontati utilizzando approcci di integrazione dei dati, la loro astrazione/virtualizzazione o altri espedienti ormai ben noti. Oppure, è sufficiente progettare i sistemi di archiviazione dei dati in modo tale che non siano organizzati in silos.

Trascurare la sicurezza dei dati. Garantire la sicurezza dei dati sensibili su più servizi cloud può essere un compito complesso e spesso aumenta i rischi per la security.

È essenziale, in questo frangente, disporre di una solida strategia che risponda alle esigenze specifiche di ciascun servizio cloud, senza aumentarne la complessità di gestione. Spesso, ciò si traduce nel dover fare ricorso a servizi di sicurezza nativi utilizzando un gestore centrale o un’altra tecnologia che operi al di sopra del vendor di cloud pubblico: in altre parole, un supercloud o un metacloud [in inglese] oppure, per dirla in altri termini, uno strato di tecnologia logica che sovrasta i cloud, ed è un concetto che sembra essere in fase di inflazione in questo momento [in inglese].