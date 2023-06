Remote working nell’IT, scelta “obbligata” per attrarre i talenti

Per attrarre talenti, la cosiddetta talent retention, nell’IT non serve più la stabilità del posto di lavoro. Basti pensare che, nell’ultimo concorso indetto dall’Inail, l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, per 41 ruoli IT nella direzione del personale, si sono presentati quasi 900 candidati, di cui 70 hanno avuto accesso alle prove, 21 le hanno superate e sono stati assunti e, a due anni di distanza, cinque di questi professionisti sono già andati via. “Le figure tecniche non sono più attratte dal posto pubblico. Le competenze IT sono fortemente ricercate e, nel privato, i professionisti possono aspirare a stipendi più alti e a percorsi di carriera più veloci”, afferma Stefano Tomasini, direttore centrale organizzazione digitale di Inail. Ma c’era un altro elemento che mancava nella proposta dell’ente pubblico e che ha determinato l’alto tasso di abbandono: il remote working e le vari declinazioni smart, hybrid, eccetera, che definiscono il lavoro svolto interamente a distanza o per alcuni giorni alla settimana o al mese, in base agli accordi contrattuali nello stesso orario d’ufficio, non era previsto per i primi sette anni di impiego.

“Le nuove generazioni puntano su un ambiente di lavoro interessante e flessibile e la prima domanda nel colloquio è sempre sulla possibilità di fare smart working”, evidenzia Tomasini. “Inserirlo è indispensabile per attrarre e trattenere i talenti, che spesso preferiscono lavorare nelle loro città di provenienza in modalità remota”.

Di qui, la decisione dell’ente di sperimentare il lavoro agile con il personale delocalizzato. E lo smart working funziona, sottolinea Tomasini, anche in termini di efficienza e produttività del lavoro.

Inail: anche nel pubblico i lavoratori IT vogliono flessibilità

La direzione IT dell’Inail impiega circa 200 persone e gode di una certa autonomia nella gestione; per esempio, e, oltre ad avere personale e sede dedicati, ha una funzione dedicata all’organizzazione interna e un suo ufficio acquisti. Lo smart working viene svolto, però, in base alle regole che vigono per tutto l’ente e la Pubblica Amministrazione, ovvero il 50% del personale usufruisce di 8 giornate al mese per il lavoro remoto. Non sono molte e un po’ di flessibilità in più non guasterebbe, lascia intendere Tomasini.

“Potendo scegliere, quasi tutti i candidati tecnici vogliono lo smart working. Assumere senza offrire neanche un giorno di lavoro remoto è davvero difficile”, evidenza Daniele Bacchi, CEO di Reverse, società di head hunting e recruiting (ed ex CIO a sua volta). In base ai dati elaborati da Reverse sul suo database, il 60% dei professionisti IT in Italia già fa remote working al cento per cento. Gli altri dicono che scarterebbero un’offerta di lavoro che offre meno di due giorni a settimana in smart working. “Se non può offrire il lavoro remoto, il CIO deve essere molto convincente per riuscire ad assumere”, indica Bacchi.

I numeri dello smart working in Italia

Nel 2022, i lavoratori da remoto, in Italia, erano circa 3,6 milioni, quasi 500mila in meno rispetto al 2021, con un calo nella Pa e nelle Pmi, e un leggero, ma costante, incremento nelle grandi imprese, che contano in totale 1,84 milioni di lavoratori smart. Per il 2023, è prevista una lieve crescita del totale a 3,63 milioni, grazie al consolidamento dei modelli di smart working nelle grandi imprese e a un’ipotesi di incremento nel settore pubblico, secondo le stime dell’ultimo Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano.