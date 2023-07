10 modi per accelerare la digital transformation

Ciò significa, in primis, ridurre il tempo di vita delle nuove tecnologie. In altre parole: smettere di pensare a grandi cose e cercare obiettivi più specifici e rapidi.

Piddington suggerisce di accettare il fatto che alcuni investimenti tecnologici avranno vita breve, che saranno progettati e implementati per soddisfare le esigenze del momento e per fornire rapidamente dei ritorni, e poi dovranno essere accantonati.

“Dobbiamo capire che potremmo dover buttare via qualcosa rapidamente, e che ciò non rappresenta un costo irrecuperabile”, dice il manager, aggiungendo che, di conseguenza, i CIO devono accettare una maggiore rotazione dello stack tecnologico e abbracciare davvero strategie tecnologiche incentrate su investimenti più piccoli e sullo sviluppo iterativo invece che sui grandi progetti di un tempo.

2. Adottare processi di lavoro moderni, in particolare l’agile

Un altro modo per garantire che l’IT sia in grado di fornire più rapidamente funzionalità e servizi di trasformazione consiste nell’adottare approcci moderni al lavoro; in particolare, per i CIO significa abbracciare in pieno la metodologia di sviluppo agile.

In effetti, già oggi, la maggioranza si rivolge alle pratiche agili per via della velocità che possono apportare alle iniziative aziendali: il 52% degli intervistati nel 2022 State of Agile Report [in inglese] del produttore di piattaforme DevOps Digital.ai ha dichiarato di aver dato priorità all’implementazione della metodologia per accelerare il time to market.

Bobby Cain può testimoniare la velocità generata dall’Agile. Il manager, che ha iniziato come CIO per il Nordamerica di Schneider Electric dopo aver ricoperto per quasi un decennio il ruolo di VP per la trasformazione aziendale, sostiene che il suo reparto IT ha adottato lo Scaled Agile Framework (SAFe) [in inglese], ha assunto dei coach agili per lavorare con i team, e ha fatto ottenere ai dipendenti certificazioni agili [in inglese] “in modo da non limitarsi soltanto a pensare, ma anche ad agire in termini agili”.