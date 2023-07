L’IT deve assumersi maggiori responsabilità per la sostenibilità dei data center

“Le roadmap dei prodotti futuri prevedono processori per server mainstream con TDP di 500-600 watt nei prossimi anni”, ha dichiarato Bizo, “e quindi questa tendenza inizierà presto a destabilizzare le ipotesi di progettazione delle strutture, poiché vedremo i server mainstream avvicinarsi o superare il kilowatt ciascuno”.

I sistemi specializzati nel calcolo ad alte prestazioni [in inglese] (HPC) basati su GPU possono già richiedere centinaia di watt per chip alle massime performance. Oltre all’elevata potenza termica, hanno limiti di temperatura inferiori.

“Di fatto pongono un doppio vincolo ai sistemi di raffreddamento, perché producono più potenza termica e molti di essi richiedono anche temperature di esercizio più basse”, ha detto Bizo. Rimuovere una grande quantità di calore per raggiungere basse temperature è tecnicamente impegnativo, e questo spingerà gli operatori ad approcciare il raffreddamento in modo diverso, ha aggiunto. Per esempio, alcuni gestori di data center prenderanno in considerazione il supporto per il raffreddamento diretto a liquido [in inglese].

Il dilemma progettuale posto dalle applicazioni HPC di nicchia può essere considerato un primo avvertimento delle sfide in termini di consumo energetico e di raffreddamento che i processori ad alto TDP porteranno sul mercato dei server aziendali mainstream. “Questo comporterà alcune riflessioni”, ha proseguito Bizo. “Quale sarà la potenza di un tipico rack IT? Quanto saranno potenti i rack ad alta densità? Quali modalità di raffreddamento dovranno supportare i centri dati entro la fine di questo decennio?”.

Un approccio conservativo potrebbe essere quello di continuare a progettare rack a bassa densità, ma ciò comporta il rischio che un data center diventi troppo limitato o addirittura obsoleto prima del tempo. Tuttavia, un approccio progettuale più aggressivo, che richiede rack ad alta densità, può generare una spesa eccessiva per capacità e funzionalità sottoutilizzate, ha avvertito Bizo.

“Gli operatori si troveranno di fronte a diverse scelte nella gestione delle tecnologie IT di nuova generazione. Possono limitare le temperature dell’aria e accettare una penalizzazione in termini di efficienza. Oppure, come raccomanda [l’ente industriale statunitense] ASHRAE con la sua Classe H1 [standard termico], possono creare ambienti dedicati a questi sistemi IT a temperatura limitata per ridurre al minimo l’impatto sull’efficienza della struttura. Oppure possono facilitare la conversione al raffreddamento diretto a liquido”, ha detto Bizo. “Sebbene la fisica dei semiconduttori sia il fattore di base, l’economia dell’infrastruttura determinerà il risultato della progettazione e delle operazioni dei data center. E con poche indicazioni da parte dei produttori di chip, la chiave sarà l’adattabilità”.