Che cos’è il cloud computing ibrido? Ecco i vantaggi della combinazione di servizi cloud pubblici e privati

L’infrastruttura cloud (ibrida) è una composizione di due o più infrastrutture cloud distinte (private, comunitarie o pubbliche) che rimangono entità uniche, ma sono legate da una tecnologia standardizzata o proprietaria che consente la portabilità dei dati e delle applicazioni.

La parte del “legame” è importante: dal punto di vista dell’utente, nel cloud computing ibrido, le risorse del cloud pubblico e di quello privato appaiono il più possibile come un unico ambiente o, quantomeno, hanno la possibilità di essere gestite dallo stesso insieme di strumenti.

L’architettura multicloud non è la stessa cosa di un cloud ibrido, nonostante i nomi lo possano far pensare. Un’azienda che persegue una strategia multicloud utilizza più cloud pubblici, per esempio Amazon AWS e Microsoft Azure. Questi cloud multipli possono finire per far parte di un’architettura di cloud ibrido, ma senza la componente di cloud privato non si tratta di un cloud ibrido.

Come funziona un cloud ibrido?

Il principale problema che una soluzione di cloud ibrido deve risolvere è come i componenti del cloud privato e pubblico possano essere collegati nel modo più fluido possibile, pur garantendo agli amministratori un controllo granulare su dove risiedono i dati e su dove vengono eseguiti i cicli di calcolo.

Un’azienda che vuole scaricare una parte di questi ultimi dal proprio data center al cloud pubblico probabilmente non ha problemi se gli strumenti di gestione automatizzati spostano semplicemente alcuni lavori sul cloud pubblico in base alle necessità.

Ma se, invece, esiste la preoccupazione di rispettare le leggi sulla privacy dovrà essere in grado di garantire che alcuni dati e lavori di calcolo risiedano solo in sede. Il cloud ibrido si affida agli strumenti di gestione giusti per rendere possibile tutto questo.