Ecco come il CIO di Novanta ha condotto la sua trasformazione data-driven

Con sede a Boston e oltre 2.700 dipendenti in tutto il mondo, Novanta è un vendor globale da 800 milioni di dollari specializzato nella fotonica laser, nel controllo del movimento di precisione e nelle tecnologie di visione. Il CIO Sarah Betadam, che è entrata a far parte dell’azienda nel 2019 come vice president delle applicazioni aziendali, per poi diventare global Chief Information Officer nel gennaio del 2021, è incaricata della direzione strategica, della leadership e dell’implementazione della digital trasformation dell’azienda, destreggiandosi, in contemporanea, tra diverse iniziative, molte delle quali riguardano gli sforzi per diventare un’impresa data-driven completamente funzionale.

“Io e il mio team siamo molto orgogliosi della nostra trasformazione, iniziata nel 2019”, afferma. “Quando sono arrivata, c’erano molti silos di dati in tutta l’azienda e ognuno faceva i propri report. Quindi, nelle riunioni mensili o trimestrali, non c’era un reale confronto. Inoltre, i diversi gruppi dovevano lavorare molto per ottenere i dati su base settimanale, mensile e trimestrale”.

Sotto un profilo aziendale, quindi, c’era molta inefficienza nel portare i dati al punto in cui erano presentabili a pubblici diversi, il che rappresentava, di per sé, un grosso problema per Betadam. Ma da dove cominciare?

“Siamo partiti da un caso aziendale mirato, collaborando con tre gruppi diversi per dimostrare come la centralizzazione dei dati possa essere efficiente, utile, e rappresentare una buona tabella di marcia per l’azienda”, spiega la manager. “È necessario creare fiducia tra gli stakeholder e dimostrare che li si può aiutare ad aiutarsi da soli. Questo è il primo livello di un cambiamento culturale. Ci sono voluti circa sei mesi per realizzare il proof of concept per tre diverse unità aziendali, ma è stato un successo. Infatti, il ROI è stato così elevato che abbiamo ottenuto la fiducia dei nostri dirigenti per investire in una piattaforma per iniziare a centralizzare i dati”.

Julia King, contributing editor di CIO, ha recentemente parlato con la Betadam del passaggio unificato di Novanta da una cultura di reporting frammentata a un’azienda data-driven più efficiente. Ecco alcuni estratti della conversazione.

Sull’investimento nelle capacità: abbiamo creato un’entità chiamata BI Center of Excellence dove, ogni mese, organizziamo workshop e seminari a cui i membri dei team di Novanta possono partecipare per imparare a sfruttare i data mart o le fonti di dati per creare i propri report. Abbiamo quindi un livello di visualizzazione in cui insegniamo a diversi gruppi della nostra azienda a imparare. Negli ultimi quattro anni si è passati da una situazione di assenza di dati e di set di fogli di calcolo isolati, in cui ognuno faceva le proprie cose, a una centralizzazione basata su KPI e sulla fiducia nei dati ricevuti. Stanno imparando a visualizzare i dati da soli, quindi non hanno bisogno dell’IT, eccetto che per i data mart, e per costruire i propri dashboard.