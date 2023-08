Che cos’è l’AIOps? Un’iniezione di intelligenza nelle IT operation

Le piattaforme cloud, i vendor di servizi gestiti e le imprese che intraprendono trasformazioni digitali stanno iniziando a raccogliere i benefici di una tendenza emergente nel settore IT: l’uso di tecnologie operative alimentate dall’intelligenza artificiale per monitorare e gestire automaticamente il portafoglio tecnologico.

Questa pratica emergente, nota come AIOps, sta aiutando le aziende a prevenire potenziali interruzioni e problemi di performance prima che abbiano un impatto negativo sulle operation, sui clienti e sui profitti. Ma le implementazioni più avanzate stanno iniziando a utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale non solo per identificare i problemi o prevederli prima che si verifichino, ma anche per reagire agli eventi con una mitigazione intelligente e automatizzata.

Ma che cos’è esattamente l’AIOps e come la stanno utilizzando oggi le aziende? Qui di seguito diamo uno sguardo approfondito alle tecnologie, alle strategie e alle sfide delle IT operation assistite dall’intelligenza artificiale.

Che cos’è l’AIOps?

L’AIOps è una pratica emergente dell’IT che applica l’intelligenza artificiale alle IT operation per aiutare le aziende a gestire in modo intelligente l’infrastruttura, le reti e le applicazioni in termini di prestazioni, resilienza, capacità, tempi di attività e, in alcuni casi, sicurezza. Spostando gli avvisi tradizionali e i processi manuali verso sistemi che sfruttano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, l’AIOps consente alle aziende di monitorare meglio le risorse IT e di anticipare gli incidenti e gli impatti negativi prima che si verifichino.

John Hill, CIO del produttore di abbigliamento da lavoro Carhartt, la utilizza in tre aree principali: gestione dei servizi, controllo delle performance e dell’automazione IT. Grazie al monitoraggio intelligente, Carthartt è ora in grado di individuare i problemi prima che abbiano un impatto sugli utenti.

“Riguarda l’intero processo di monitoraggio dell’ambiente e della comprensione di ciò che sta accadendo, e consente di intraprendere azioni basate su tali indicatori”, spiega Carthartt. “In precedenza, ci si affidava ai segnali che avvertivano il malfunzionamento di qualcosa” per sapere quando era necessario un intervento di riparazione, con la probabilità che gli eventi avessero già degradato la customer experience prima che ce ne accorgessimo.