Turnover del personale IT: ecco qualche soluzione per i CIO alle prese con talenti “infedeli”

Un anno e mezzo, al massimo due. Si limita a questa breve durata la fedeltà media dei lavoratori IT nelle imprese italiane. Lo indicano molti CIO e lo confermano i dati dell’ultimo Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano: lo studio stima che l’8% dei lavoratori italiani ha cambiato volontariamente lavoro negli ultimi 12 mesi per aver ricevuto un’offerta, e il 3% lo ha fatto senza un’alternativa al momento delle dimissioni. Inoltre, il 12% ha intenzione di lasciare il lavoro da qui a 6 mesi e il 23% intende farlo nel medio periodo (nei prossimi 12-18 mesi). Le percentuali salgono tra i giovani sotto i 27 anni (Generazione Z): il 77% ha lasciato o lascerà entro un anno e mezzo il posto di lavoro, con o senza un’altra offerta pronta. I lavoratori dei settori finance, ICT e servizi, e le professioni digitali sono i più interessati dal turnover.

“Confermo la non fedeltà professionale: il mercato ha tanta offerta per chi ha competenze IT. Un anno e mezzo, al massimo due, e le persone se ne vanno”, afferma Flavio Del Bianco, CTO e co-founder di BizAway, una piattaforma per i viaggi business. “C’è qualche eccezione, legata al compenso oppure a situazioni specifiche sia a livello professionale che privato. Ma, senza una proposta di qualità, il dipendente IT tende a cambiare lavoro. Soprattutto per i software engineer il ricambio è massimo”.

Perché il turnover può essere un problema

Con turnover, o tasso di ricambio del personale, si intende “la misura e la frequenza con cui i dipendenti attuali lasciano l’azienda”, spiegano gli esperti di Randstad. Queste figure vanno, di volta in volta, rimpiazzate. Ogni azienda sperimenta un certo tasso di turnover, ma il fenomeno diventa “patologico” quando è così alto da compromettere lo svolgimento delle attività operative e da intaccare il morale di chi resta.

Inoltre, alla lunga, un tasso di ricambio elevato può mettere a repentaglio i progetti di digitalizzazione delle imprese e il loro stesso business, che in misura crescente dipende dalla capacità di generare innovazione. Secondo Mercer Global Talent Trends 2022 [in inglese], che ha coinvolto in uno studio 11.000 executive e dipendenti di aziende estere e italiane, il freno più temuto nei confronti delle strategie di trasformazione aziendale è rappresentato proprio dal turnover accelerato, soprattutto nei professionisti del digitale (il 70% dei leader HR si aspetta tassi elevati di ricambio, soprattutto in Europa).

La prima motivazione per cui ci si licenzia, secondo l’Osservatorio del Polimi, è cercare migliori condizioni economiche e benefit. Al secondo posto, e sempre più rilevante, c’è la flessibilità nell’organizzare il proprio orario lavorativo.

Il ricambio elevato del personale IT riguarda tutti

Il tasso di ricambio di 12-18 mesi viene confermato da altri IT manager (alcuni ci hanno chiesto di restare anonimi). Nelle aziende più grandi può arrivare a interessare il 50% dei professionisti della tecnologia.