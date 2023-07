Che cosa pensano davvero i responsabili delle linee di business IT: uno studio di IDC

Il passaggio a una mentalità che considera il valore aziendale

A detta di molti leader IT, per invertire la tendenza potrebbe essere necessario un nuovo approccio. Thomson ha suggerito che i CIO possono dimostrare il loro valore per l’azienda e guadagnarsi una posizione rilevante legando il loro operato agli obiettivi aziendali.

“Una delle sfide più grandi per il personale IT è quella di riuscire a comunicare il proprio valore aziendale in un linguaggio comprensibile”, ha affermato Thomson. “Parlare di risultati di business è la moneta che permette all’Information Technology di guadagnare fiducia e di mostrare i vantaggi derivanti dal suo apporto”.

Oltre a padroneggiare i concetti di business [in inglese] e ad adottare misure per dimostrare il valore dell’IT [in inglese], i CIO che hanno successo in questo contesto stanno creando team senza soluzione di continuità in cui non c’è alcun muro tra l’IT e l’azienda [in inglese]. “Viene vista come un’unica squadra interfunzionale in cui tutti comprendono l’obiettivo comune che guida tutte le decisioni aziendali”.

Queste manovre strategiche sono essenziali per diventare un’impresa digitale, in cui la creazione di valore si basa e dipende dall’uso delle tecnologie, dal modo in cui vengono gestiti i processi relativi ai prodotti, ai servizi e alle esperienze che essi veicolano, ha spiegato Thomson.

Lo stesso vale per l’allineamento dell’Information Technology agli obiettivi aziendali-chiave. Il più comune per l’IT, secondo i leader aziendali, è una maggiore efficienza, citata dal 45% degli intervistati, al primo posto in tutte le aree coperte dall’indagine, nella maggior parte dei settori e delle funzioni. L’aumento della produttività è stato citato dal 37% ed è in cima alla lista degli obiettivi nelle industrie energetiche e minerarie, e nelle divisioni di ricerca e sviluppo. Il miglioramento della qualità del servizio (citato dal 32% dei rispondenti) è stato indicato al primo posto nel settore pubblico e nelle funzioni di customer experience e R&S. Il time to market più rapido è stato indicato nel settore dei servizi finanziari e della security, mentre l’aumento dei ricavi è in cima alle preoccupazioni del comparto manifatturiero e delle attività di produzione e supply chain.

I dirigenti dei livelli più alti in azienda si dicono molto interessati al modo in cui le iniziative di trasformazione digitale aiutano a raggiungere gli obiettivi. Nel 66% delle imprese intervistate, il CEO è coinvolto attivamente o personalmente nella definizione della strategia digitale e, nel 61% dei casi, tali iniziative sono orchestrate a livello centrale con un piano e una governance a lungo termine.