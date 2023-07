Le API in azienda: che cosa bisogna sapere per godere dei vantaggi senza incorrere in criticità

I vantaggi dell’utilizzo delle API

Oggi, infatti, alle API si accede per lo più via web, quindi da qualsiasi dispositivo o piattaforma. E il primo vantaggio delle Web API è che permettono l’integrazione tra diverse applicazioni e sistemi, indica Luca Barbieri, CTO di Wopta Assicurazioni.

Un ulteriore beneficio è quello di consentire uno sviluppo più rapido ed efficiente delle applicazioni, perché l’IT può riutilizzare il codice ed evitare ripetizioni. “Le API sono un modo per condividere le risorse e ciò può ridurre i costi e migliorare la produttività”, osserva Barbieri. “Inoltre, possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di un’applicazione o di un’azienda: sono, cioè, una soluzione flessibile e adattabile”.

Le API aiutano anche ad evitare il vendor lock-in, secondo Pernici. “Una volta integrate le interfacce di terze parti nel proprio sistema IT, il CIO e il suo team hanno la possibilità di controllare i propri strumenti software, riducendo il rischio di legarsi a un solo vendor”, dichiara il CTO. “Con le API, infatti, possono essere inserite nelle procedure dell’IT funzionalità di più fornitori. È anche possibile passare da un fornitore all’altro solo modificando la parte della chiamata API, non servono delle integrazioni totali. L’indipendenza dal vendor significa poter scegliere il prodotto più adatto per il proprio obiettivo ed essere più rapidi quando si vuole andare verso un’alternativa migliore. Direi dieci volte più rapidi in media che se non ci fossero le API”, aggiunge Pernici.

Le complessità di cui tenere conto

Tutto perfetto, quindi, nel mondo IT grazie alle API? No. Ovvero: come tutte le tecnologie, le API vanno capite nel loro funzionamento. Lauret, che per venti anni ha lavorato nei dipartimenti IT dell’industria finanziaria, sottolinea: “Non basta decidere che da oggi si impiegano le API per usarle con successo”.

Sul tema del vendor lock-in, per esempio, Lauret ricorda l’importanza di predisporre un “decoupling layer”, o strato di disaccoppiamento, tra il proprio sistema e l’infrastruttura del fornitore. “In generale, la capacità di rendersi indipendenti dal vendor dipende dal servizio che si usa, dal design delle singole API e da come si integrano nel proprio sistema”, osserva l’esperti. “Un elemento a cui prestare grande attenzione è quello dei dati, perché, nelle chiamate API, l’IT manda dati verso il vendor e a, volte, riaverli indietro non è privo di costi”.

Per Barbieri di Wopta, le Web API possono rivelarsi complesse da implementare e mantenere, specialmente nelle aziende grandi. Anche la convergenza di API diventa complicata in alcuni casi in cui si utilizzano dati di più fornitori, o se i dati sono sparsi su diverse configurazioni di protocolli e servizi. “In un’ottica più ampia, spesso API non compatibili fra loro creano barriere all’interoperabilità, rendendo difficile l’integrazione di più sistemi, piattaforme e applicazioni”, afferma Barbieri.