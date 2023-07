Cloud: i servizi sulla “nuvola” fanno davvero risparmiare?

Sia Schiavullo di Power Italia che Del Bianco di BizAway hanno adottato il cloud nella modalità SaaS. L’esperienza può essere diversa per le aziende che iniziano il cloud journey da infrastruttura e piattaforma (IaaS e PaaS) per poi proseguire col SaaS, come accaduto anche in alcuni enti dell’amministrazione pubblica. In questi casi, non tutti i CIO rilevano una riduzione dei costi, ma restano fermi i vantaggi di scalabilità, flessibilità e velocità. Inoltre, le applicazioni possono essere modernizzate e rese cloud-native (col PaaS). Non meno importante, vengono garantite in modo più efficiente la capacità di disaster recovery e la continuità di business.

I “veri” vantaggi del cloud

Anche Del Bianco evidenzia il vantaggio della business continuity. Nel primo lockdown del 2020, in piena emergenza Covid, le attività di BizAway non si sono mai fermate: “Non abbiamo avuto alcuna difficoltà a passare dall’oggi al domani in remote working, perché tutti i dipendenti avevano il computer portatile e i dati nel cloud”. La sicurezza è un altro elemento chiave: “Per la tutela del dato e la gestione della cybersecurity, dal mio punto di vista, l’investimento nel cloud è completamente ripagato”. Ancora maggiore è il beneficio portato dalla velocità con cui si ottengono le risorse: “Il cloud ci ha permesso di crescere senza panico da IT”, racconta il CTO. “La scalabilità è il vero fattore competitivo del cloud: con le macchine in house non saremmo riusciti ad aumentare le risorse IT così rapidamente nel momento di espansione del business e dei clienti”.

Come evitare i costi “nascosti”

Il rischio di pagare troppo per il proprio servizio cloud esiste, ma si può evitare con qualche accorgimento. Per esempio, se i costi del cloud aumentano perché la nostra azienda sta crescendo, non c’è niente di cui preoccuparsi. Ma esiste anche una crescita “non sana”- evidenziata in un’analisi di McKinsey – legata alla mancanza di controllo sulle risorse che stiamo pagando o sulle istanze che lasciamo accese, ed è lì che si può intervenire.

“Certo, esiste il rischio di pagare risorse superiori a quelle necessarie o di dimenticare delle istanze accese”, conferma Schiavullo. “Ma basta adottare un monitoraggio costante sui consumi e sul budget. Soprattutto in un’azienda medio-piccola, è più difficile perdere il controllo di quello che succede nell’IT”.

Per tenere d’occhio i costi vale la pena anche commisurare i servizi cloud alle necessità delle proprie applicazioni, organizzare l’archiviazione dei dati in più livelli (“storage tiering”) e assicurarsi di avere istanze aggiornate. Queste ultime sono indispensabili per estrarre tutto il valore dell’elasticità del cloud, che può essere limitata da tecnologie vecchie, come modalità di provisioning rigide e manuali. Su un altro punto gli analisti di McKinsey sono chiari: se stiamo pagando troppo per risorse che non ci servono dobbiamo rinegoziare il contratto col fornitore. “Molte organizzazioni non iniziano a rinegoziare se non quando mancano 12 -18 mesi alla scadenza del contratto e a quel punto è spesso troppo tardi per una trattativa proficua”, affermano gli esperti. La domanda da farsi è: “Allo stato attuale, firmerei lo stesso accordo?”. Se la risposta è no, rinegoziate.