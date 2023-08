General Dynamics IT porta la strategia multicloud al livello successivo

Così facendo, la migrazione al cloud completo di GDIT, iniziata prima della pandemia, sta dando i suoi frutti.”

Gettare le basi del multicloud

Quando la divisione IT ha iniziato la sua trasformazione digitale, Hannah e il suo team hanno eseguito una valutazione approfondita dei carichi di lavoro aziendali di General Dynamics per determinare quale fosse il cloud migliore in base alle funzionalità. Nell’ambito di questo processo, sono state prese in considerazione le integrazioni con altri sistemi e altre applicazioni per evitare che i carichi di lavoro “passassero da un cloud all’altro” o “rimbalzassero da una parte all’altra”, spiega Hannah.

“Penso che i cloud siano molto validi. Abbiamo riscontrato una notevole riduzione dei costi”, spiega. “Siamo riusciti a ottenere metriche e report migliori. Inoltre, hanno aumentato o rafforzato la nostra posizione nel DR [disaster recovery] in generale”.

La prossima mossa, dice Hannah, è quella di approfondire il modo in cui GDIT può far evolvere un maggior numero di asset aziendali in applicazioni cloud-native e virtualizzate che possono essere ottimizzate per la scalabilità, la flessibilità e il risparmio economico della sua infrastruttura multicloud al 100%. Il team di Hannah sta, inoltre, imparando costantemente a rafforzare e spostare i carichi di lavoro per ottimizzare le prestazioni e, in alcuni casi, a spostare gli equilibri da IaaS a SaaS quando è opportuno.

“Questo fa parte dell’evoluzione verso il cloud”, prosegue. “Non ci si troverà in uno stato di trasformazione costante. Per me si tratta più di un’evoluzione, di valutare i workload e di assicurarsi che siano ancora al loro posto”.

GDIT ha anche automatizzato molte attività all’interno dei suoi sistemi finanziari, come la contabilità fornitori per i trasferimenti tra imprese e all’interno dell’azienda, nonché per le aree aziendali HR e IT.