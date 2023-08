Il data leader Tejasvi Addagada sul valore della data governance

L’emergere di modelli di business data-driven, assieme all’evoluzione delle moderne capacità analitiche e del cloud, ha fatto crescere, e di molto, l’interesse per la gestione dei dati. Di conseguenza, le aziende stanno abbattendo i silos di dati, trasformando le loro architetture, e democratizzando l’accesso ai data tool per accelerare il processo decisionale.

Ma il percorso verso l’impresa data-driven rimane impegnativo [in inglese] e pieno di ostacoli, a partire dai problemi di budget e fino alle difficoltà per l’acquisizione dei dati [in inglese]. Inoltre, le pratiche di governance [in inglese] non possono essere trascurate nella fretta di sbloccare le informazioni nascoste al loro interno.

Con tutto ciò, a cui si aggiungono anche le leggi sulla privacy e sulla conformità in continua evoluzione in tutto il mondo, il ruolo del chief data officer è diventato una sfida molto impegnativa e critica per l’azienda. Per saperne di più su come i leader dei dati la stanno affrontando, CIO.com ha incontrato Tejasvi Addagada, CDO di HDFC Bank, per discutere i vari aspetti dei dati che hanno un impatto sulle aziende di oggi.

Sfruttare il valore commerciale dei dati mantenendoli al sicuro è un complesso gioco di equilibri. Come possono i responsabili IT convertire le informazioni in denaro, garantendone, al contempo, la sicurezza?

Addagada: l’auspicato cambiamento della cultura della consapevolezza sui dati in un’impresa può essere raggiunto attraverso la loro democratizzazione, una scienza che permette ai dati di essere accessibili a chiunque. Rendendoli disponibili e facilmente raggiungibili, è possibile migliorarne la redditività, monetizzandoli in via diretta e indiretta.

La protezione dei dati consente, poi, anche di poterli utilizzare in modo responsabile sulla scia della loro democratizzazione. Anche se un mercato dei dati non può fornire libero accesso a tutte le risorse, ci possono essere controlli risk-based che devono essere gestiti attivamente. Alcune di queste verifiche interessano la privacy, la sicurezza, l’autenticazione, la crittografia, i diritti, la gestione degli accessi degli utenti, dei dispositivi e dei diritti dei dati.