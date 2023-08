Ecco come Straumann Group sta trasformando l’odontoiatria attraverso i dati e l’IA

Lo staff ha chiesto ai dirigenti dell’azienda di scegliere una serie di vettori incentrati sul cliente per illustrare come le innovazioni dei dati potessero essere utilizzate per ottenere risultati di business. Uno degli obiettivi era la riduzione del tasso di abbandono dei clienti. Il team ha iniziato dividendo questa propensione in due valori: uno per la conservazione dei clienti esistenti, e uno per l’acquisizione di nuovi clienti. Ha utilizzato i valori tipici del ciclo di vita della clientela e ha analizzato i modelli di acquisto per fornire al team di marketing e al team di vendita informazioni che potessero essere utilizzate per guidare le loro strategie.

Iyengar sostiene che l’adozione di questo approccio alla vendita interna della trasformazione digitale abbia reso il lavoro molto più semplice. “Stiamo assistendo all’approvazione di molti investimenti da parte di tutte le aziende per sostenere questa iniziativa”, tiene a precisare.

Nel frattempo, mentre il team inizia a sviluppare le capacità di ML e AI, diventa anche indispensabile trasformare il team Data & Tech stesso.

“Il set di competenze che abbiamo internamente, da un punto di vista tradizionale non è adatto alla parte che riguarda ML e AI”, dice Iyengar. “Ciò di cui si ha bisogno sono statistici e matematici, non programmatori e codificatori, giusto? Quindi, anche noi ci stiamo trasformando, sia culturalmente che sotto il profilo delle competenze. Questo richiede tempo. Abbiamo una curva di apprendimento per costruire il giusto set di skill al nostro interno”.

Iyengar sta integrando le conoscenze del suo team con l’aiuto di Findability Sciences, azienda specializzata in intelligenza artificiale. La piattaforma Findability.ai dell’azienda combina il machine learning, la computer vision e il Natural Language Processing (NLP) per aiutare i clienti nel loro percorso di IA.

“Nel mio team ho molte competenze tradizionali di ETL”, spiega. “Quello che non ho è il set di competenze ML/IA, in questo momento. I partner ci stanno aiutando in questo spazio”.

In definitiva, secondo Iyengar, questi cambiamenti trasformeranno il modo in cui il team Data & Tech si interfaccia con l’azienda. Per ora, opera secondo un modello centralizzato “hub and spokes”. Ma, l’assunzione di statistici e matematici nel suo team non sarà scalabile. L’obiettivo, entro tre-cinque anni, è invece quello di inserirli in squadre più vicine alle linee di business, in modo che le aziende possano gestire i modelli da sole.

“In questo momento, stiamo guidando l’autobus a 150 chilometri all’ora, cambiando le gomme allo stesso tempo, il che non sarà assolutamente scalabile, anche se sono orgoglioso del mio team per il fatto che lo stiamo facendo”, conclude.