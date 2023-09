Che cos’è l’analisi predittiva? La trasformazione dei dati in intuizioni future

Che cos’è l’analisi predittiva

L’analisi predittiva è una categoria della data analytics [in inglese] che si occupa di prevedere risultati futuri sulla base di dati storici e di tecniche quali la modellazione statistica e il machine learning. Per dirla in altre parole, si tratta di una scienza in grado di generare intuizioni future con un notevole grado di precisione. Con l’aiuto di sofisticati strumenti e modelli di analisi predittiva, qualsiasi azienda, oggi, può utilizzare dati passati e attuali per prevedere in modo affidabile tendenze e comportamenti a distanza di millisecondi, giorni o anni.

La predictive analytics ha conquistato il sostegno di un’ampia gamma di realtà aziendali, con un mercato globale di 12,49 miliardi di dollari nel 2022, secondo una ricerca [in inglese] pubblicata da The Insight Partners nell’agosto dello scorso anno. Il rapporto prevede che il mercato raggiungerà i 38 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso composto di crescita annuale (CAGR) di circa il 20,4% dal 2022 al 2028.

La predictive analytics nel mondo del business

L’analisi predittiva trae la sua forza da un’ampia gamma di metodi e di tecnologie, tra cui big data, il data mining, la modellazione statistica, il machine learning e varie tipologie di processi matematici. Le aziende fanno ricorso all’analisi predittiva per setacciare i dati attuali e storici al fine di individuare le tendenze e prevedere gli eventi e le condizioni che dovrebbero verificarsi in un momento specifico, in base ai parametri forniti.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

Con la predictive analytics, le imprese possono trovare e sfruttare i modelli contenuti nei dati per individuare rischi e opportunità, i quali possono essere progettati, per esempio, per scoprire le relazioni tra vari fattori di comportamento. Tali modelli consentono di valutare la promessa o il rischio collegato a un particolare insieme di condizioni, guidando un processo decisionale informato in varie categorie di eventi della supply chain e degli approvvigionamenti.

Per avere suggerimenti su come sfruttare in modo efficace le potenzialità dell’analisi predittiva, si veda “7 segreti del successo dell’analisi predittiva” [in inglese].

I vantaggi della predictive analytics

L’analisi predittiva consente di guardare al futuro in modo più preciso e affidabile rispetto a quanto è stato possibile fare con gli strumenti precedenti. Può aiutare gli utenti a trovare modi per risparmiare e per guadagnare. Per esempio, i rivenditori impiegano spesso modelli predittivi per prevedere i requisiti di inventario, gestire i programmi di spedizione, e configurare i layout dei negozi per massimizzare le vendite. Così come, le compagnie aeree sfruttano l’analisi predittiva per stabilire i prezzi dei biglietti che riflettono le tendenze di viaggio passate. Hotel, ristoranti e altri operatori del settore alberghiero fanno ricorso a questa tecnologia per prevedere il numero di ospiti in una determinata notte, al fine di massimizzare l’occupazione dei posti e le entrate economiche.