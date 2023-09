Ecco come GlobalFoundries ha rivisto il suo modello di gestione dei processi per guidare la trasformazione

Quando, all’inizio del 2021, Brad Clay è diventato chief digital officer di GlobalFoundries, sapeva che il suo ruolo sarebbe stato meno incentrato sull’implementazione della tecnologia e più sul cambiamento dei processi.

Nel 2018, il produttore globale di semiconduttori da 8 miliardi di dollari ha annunciato una svolta nella sua strategia aziendale: non avrebbe più sviluppato e prodotto tecnologie per chip a 7 nanometri e anche più piccoli, ma si sarebbe, invece, concentrato sulla produzione di microprocessori specializzati per mercati in forte crescita come l’automotive, il 5G e l’internet of things.

“Quando siamo passati dalla commodity della produzione di wafer alla fornitura di dispositivi dal maggior valore aggiunto, abbiamo dovuto affrontare una serie di problemi aziendali diversi”, spiega Clay. “Abbiamo dovuto allineare i nostri processi alla nuova strategia”.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER From our editors straight to your inbox Get started by entering your email address below. Inserisci un indirizzo e-mail valido Abbonarsi

L’introduzione di un nuovo ruolo: il responsabile dei processi aziendali globali

Clay e i suoi colleghi dirigenti hanno identificato otto processi globali: dall’idea al prodotto, dall’assunzione al pensionamento, dall’ordine all’incasso, dalla domanda alla consegna, dalla fonte al pagamento, dal mercato al contratto, dalla produzione all’ordine, e dal record al report. Hanno poi identificato le persone per un ruolo inedito, il global process business owner (GPO), che sarebbe stato il perno del nuovo modello.

Nelle società che hanno una comprensione relativamente chiara dei loro processi globali, il GPO può essere un Six Sigma Black Belt con un obiettivo di miglioramento continuo, ma questo non era il caso di GlobalFoundries. “Poiché il concetto di processi aziendali globali era nuovo per noi, avevamo bisogno che ad assumere il nuovo ruolo fosse un leader di livello VP. Dovevamo guidare la trasformazione dall’alto verso il basso”.

Assumere il ruolo di GPO non è per i deboli di cuore. Clay aveva bisogno che i leader appena nominati comprendessero la portata del cambiamento che avrebbero guidato. “Abbiamo comunicato che non si trattava di uno sforzo di miglioramento continuo in cui il responsabile avrebbe migliorato il processo del 5%”, afferma. “Il nostro messaggio era che la trasformazione inizia al 50% e che i nostri leader dovevano avere la visione e il coraggio di accettare quel livello di miglioramento. Chiunque può impegnarsi per il 5%. Ma è al 50% che si fa sul serio. È un livello di responsabilità molto visibile”.