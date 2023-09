Penelope Prett di Accenture sul valore predittivo dei dati

Manish Sharma, Chief Operating Officer di Accenture, ha dato vita a un’iniziativa chiamata Rapid Data Lab. Ha sfidato un team piccolo e concentrato a dedicare sei mesi nella selezione dei tre processi più importanti relativi ai dati, uno dei quali è stato la revisione mensile della redditività globale, tanto per fare un esempio, e a creare il flusso e la visualizzazione migliori a partire dai dati stessi. Questi erano stati conservati in slide di PowerPoint e non avevano alcun elemento predittivo. Ha poi chiesto al team di leadership di condurre le proprie riunioni utilizzando quel flusso di dati, verificando dove ci avrebbe portato, non ciò di cui il team avrebbe voluto parlare.

Dopo sei mesi, l’intera società si è allineata, perché quando si creano piccole capacità che dimostrano il potere dei dati, si crea dipendenza nel resto della popolazione aziendale. Vi garantisco che ogni impresa ha abbastanza dati sotto il cofano per creare una di queste funzionalità.

Abbiamo chiamato il Rapid Data Lab “Velocity One”, e poi Manish mi ha chiesto di creare un piano per “Velocity Two”, un’attività permanente e duratura per incorporare il potere dei dati nello stile di vita della nostra azienda. È quello che sto facendo ora.

Qual è il suo consiglio per quanto riguarda l’architettura di una strategia sui dati?

Il ritmo dell’evoluzione tecnologica è particolarmente elevato nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale, quindi la scelta della tecnologia può intimorire. Ma, fondamentalmente, c’è bisogno di una piattaforma principale per il proprio livello di prodotti di dati, che è il luogo in cui essi vengono generati, memorizzati e gestiti. Quindi, è necessaria una rete per manipolarli e portarli a uno stato in cui è possibile inviarli al livello di visualizzazione. Intorno a tutto questo, c’è un set di strumenti tecnologici che ne regola il funzionamento.

Le scelte per ognuno di questi quattro livelli – storage, mesh, visualizzazione e governance – sono infinite, ma se si capisce cosa si vuole fare con ogni livello, il percorso verso la tecnologia giusta diventa molto più semplice.

Come sta democratizzando i dati?

Cerco di distribuire ai miei partner commerciali la quantità di dati che sono disposti ad accettare. Il mio ruolo è quello di creare una sandbox sicura e il loro compito è quello di costruire all’interno di essa ciò che desiderano e che serva al meglio il nostro business.

La democratizzazione arriva al massimo delle sue potenzialità quando ognuno può convivere bene con i dati che gli vengono forniti. Tuttavia, poiché non si vuole che le persone creino i propri dati, è importante creare l’“acquistabilità” all’interno del modello, in modo che i propri clienti ottengano ciò di cui hanno bisogno dai dati che vengono forniti e non ne generino di propri. Quando tutti utilizzano gli stessi dati di base, l’unica cosa che differisce è l’interpretazione di alcuni loro strati. I problemi sorgono quando provengono da luoghi diversi. È su questo punto che mi sto concentrando in questo momento, lavorando in tandem con i miei clienti aziendali per fornire loro i dati che desiderano, senza intralciare il loro utilizzo.

Quale sarà l’evoluzione del valore aggiunto dei dati?

Oggi usiamo i dati per pensare a cosa fare per le nostre aziende. Se applichiamo la tecnologia in modo corretto, arriveremo presto a un punto in cui l’intelligenza della tecnologia ci chiederà: “Hai pensato a questo? Hai considerato questo?”. La tecnologia dei dati andrà oltre l’apporto umano. Ognuno di noi opera a partire dalla propria lente contestuale, che sarà una componente aggiuntiva al tavolo. Ma i dati ci porranno domande che ci permetteranno di massimizzare ciò che i nostri cervelli umani possono fare.