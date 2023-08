Competenze IT: perché in Italia non si trovano i talenti, e come fare ad attrarli

Un grande contributo – evidenzia Cattaneo – può arrivare dal mondo delle Academy, che rilevano le esigenze concrete delle aziende e sviluppano i profili da assorbire nelle aziende stesse.

Il nuovo compito del CIO: pensare anche come un HR manager

Di Maio di Farvima riferisce di occuparsi direttamente del colloquio tecnico, perché nessuno meglio del CIO può valutare le competenze specialistiche, nonché la capacità di apprendimento del nuovo lavoro. “Per assumere un talento IT devi conoscere la tecnologia”, afferma Di Maio.

Perciò, in Farvima, l’HR effettua una prima valutazione dei cv, mentre Di Maio svolge una seconda scrematura basata sulle competenze tecniche. A quel punto, il 15-20% dei candidati viene invitato al colloquio in presenza. “Quando trovo la persona di valore, sono disposto a investirci, sia nel Ral che nella formazione”, afferma Di Maio. “Se il neoassunto non è pienamente soddisfatto, infatti, se ne andrà presto, perché il turnover in questo settore è alto. E, assumere e formare nuovamente una persona ha un costo elevato. Meglio investire prima per non sprecare tempo e denaro dopo”.

Secondo Talon, il lavoro del CIO cambierà profondamente nei prossimi anni. “Il Chief Information Officer deve diventare come l’HR manager e investire sulle persone”, afferma. “Può sembrare una provocazione, ma il punto è che il CIO non può essere scollegato dalla funzione delle Risorse umane, bensì deve interessarsi in prima persona del processo di selezione e indicare le esatte competenze che gli servono. Non dimentichiamo che le tecnologie evolvono costantemente e per me è molto più utile assumere una figura con il background e le soft skill che le permettono di adattarsi ai cambiamenti. Poi sarà la formazione interna, anche con attività di reskilling e upskilling, ad aggiornare via via le competenze”.

Adeguate la Ral. Ma offrite anche la palestra

Certo, lo stipendio è importante, e ogni azienda deve fare i conti con i limiti del budget. Ma, se salire all’infinito non è possibile né necessariamente produttivo, scendere sotto una certa soglia è davvero un autogol. La difficoltà più grande può nascere quando si cercano figure specializzate e con grande esperienza e si propone una Ral di 25mila euro l’anno. I talenti se ne andranno da un concorrente, visto che la caccia agli addetti del settore IT è costante e che, col remote working, è più facile lavorare dall’Italia per un’azienda estera.

Di Maio è riuscito ad accorciare i tempi di reperimento della figura di programmatore ricercata convincendo il dipartimento finanziario ad alzare la il compenso “Le tech company offrono di più delle aziende non tecnologiche e fanno incetta di talenti trattenendoli con stipendi più alti e percorsi di carriera più attraenti. Così siamo saliti”, racconta il CIO di Farvima.